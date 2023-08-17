На "Ленфильме" до 1 октября продлили выставку к 100-летию композитора Исаака Шварца

Экспозиция доступна с 1 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Работу выставки-прогулки "По волнам киномузыки Исаака Шварца", открывшейся на "Ленфильме" к 100-летию выдающегося композитора, продлили до 1 октября, сообщила пресс-служба киностудии. Также организаторы подготовили онлайн-гид по экспозиции на платформе "VK Клипы" и спецпоказы знаковых фильмов с музыкой Шварца.

"В течение августа и сентября у гостей выставки есть уникальная возможность познакомиться с творчеством легендарного мастера Ленфильма, замечательного человека и композитора, который создавал музыку к фильмам с особой естественностью и искренностью", - говорится в сообщении пресс-службы "Ленфильма".

Выставка открылась 1 июля. "Станциями" на ней выступают 14 фильмов, к которым Шварц написал музыку, в их числе - "Белое солнце пустыни" и другие знаменитые картины. Экспозиция расположена в двух пространствах киностудии - холле, который оформлен в виде пристани дебаркадера, и зале на втором этаже, где посетитель оказывается на борту речного трамвайчика. Гостей встречают стоп-кадры и закадровые снимки из двух знаковых фильмов с музыкой Шварца - картины Владимира Мотыля "Звезда пленительного счастья" (1975) и культового теледетектива Евгения Татарского "Золотая мина" (1977), созданных на "Ленфильме".

Вход на выставку бесплатный, для всех посетителей доступен онлайн-гид по выставке с комментариями от кураторов - Дмитрия Мишенина и Анны Маугли. Экспозицию создали при поддержке Министерства культуры России.

"В рамках кинопрограммы к выставке пройдут спецпоказы фильмов Владимира Мотыля из ленфильмовской классики. Редкий шанс увидеть картину "Женя, Женечка и "Катюша" на большом экране представится 24 августа в 18:40", - анонсировали на киностудии. Подведет итоги выставки спецпоказ фильма "Звезда пленительного счастья".

Исаак Шварц (1923-2009) считается легендой "Ленфильма". Он автор мелодий более чем к 120 картинам. Композитор работал с режиссерами Иваном Пырьевым, Юлием Карасиком, Сергеем Соловьевым, Владимиром Мотылем, Виталием Мельниковым, Евгением Татарским и другими классиками советского кинематографа.