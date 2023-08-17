В Запорожской области состоялся предпремьерный показ молодежного фильма "Квест"

В других регионах он выйдет 24 августа

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Молодежный фильм "Квест" показали в четверг в Мелитополе. Показ состоялся раньше федеральной премьеры, рассказал ТАСС председатель объединения профсоюзов России "СОЦПРОФ" Сергей Вострецов.

"Сегодня мы приехали с презентацией нового фильма, который только выйдет 24 августа в других регионах России. <…> Более того, мы приняли решение, что после окончания официального проката 15 сентября, мы бесплатно передадим права и в Херсон, и Запорожье (в Херсонскую и Запорожскую области - прим. ТАСС), чтобы эту картину могли показать бесплатно для школьников", - сказал Вострецов.

По сценарию подростки из разных слоев общества попадают в необычный спортивный лагерь с целью перевоспитания. Приключения приведут героев к пониманию, что главное в жизни не личные амбиции и потребительское отношение к окружающим, а дружба, поддержка и взаимовыручка. По мнению режиссера Ивана Архипова, фильм будет приятно увидеть первыми именно ребятам из новых регионов.

"Сейчас мы хотим оказать поддержку людям, которые попали в не очень хорошую жизненную ситуацию, тем, кому тяжелее всего, тем, кто находятся в зоне специальной военной операции. <…> И естественно, их детям будет приятно увидеть эту картину, тем более если они увидят ее первыми - это будет правильно", - рассказал режиссер фильма.

Архипов также отметил, что готов провести кастинг среди талантливой молодежи Запорожской области и отобрать актера на роль в свою новую картину, работа над которой начнется в 2024 году.