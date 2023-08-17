Москонцерт представит фестиваль "ДНК" в рамках международного форума "Россия"

В рамках работы с Путевым дворцом Москонцерт также выпустит иммерсивный спектакль "Променад"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Фестиваль "ДНК" - "Дни народной культуры" - планируется представить в Москве в рамках Международного форума "Россия", который пройдет с 4 ноября. Об этом сообщила главный режиссер Москонцерта Мария Тихонова в рамках пресс-конференции в ТАСС.

"Культурная программа международной выставки-форума "Россия" - это одно из знаковых и главных событий в нашей стране. И мы постараемся, как организация, максимально поучаствовать в этом событии. <...> Мы хотим создать фестиваль "ДНК". И надеемся, что в рамках форума мы поучаствуем с этим фестивалем", - сказала она.

По ее словам, был разработан спецпроект "Музыкальные вечера на Тверской", который позволяет поддерживать ротацию репертуара Москонцерта. "Мы также начинаем работу в Петровском путевом дворце. Это удивительное место с огромным наследием. И до конца декабря мы проведем там 10 программ. Это, кажется, не очень много, особенно в рамках того, что мы выполняем план в 150 мероприятий в месяц, но это достаточно большой для нас пласт", - добавила режиссер.

Она уточнила, что в рамках работы с Путевым дворцом Москонцерт выпустит иммерсивный спектакль "Променад".

"Проект "Искусство рядом" реализуется по распоряжению руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского. Проект заключается в том, что площадки в районах города, посвященные культуре, могут использоваться Москонцертом. Благодаря этому проекту мы можем проводить свои программы там, где живет много людей", - отметил генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин.

Он подчеркнул, что нет "колоссальной динамики", но несколько представлений там проходит в месяц. У площадок также есть свой репертуар, поэтому взаимодействие выстраивается очень аккуратно.