В Подмосковье 18 августа откроют выставку архитектора Константина Мельникова

На выставке будут представлены копии архитектурной графики и фотографии из архива Мельникова

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Культурно-досуговый центр "Дулевский" совместно с Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени Щусева 18 августа откроет выставку "Мельников.133", посвященную одному из самых известных архитекторов XX века Константину Мельникову. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Здание культурно-досугового центра "Дулевский" - единственная постройка за пределами Москвы, автором которой является знаменитый архитектор Константин Мельников. Именно это представляет особую ценность. Дворец культуры напоминает пятиконечную звезду. В "лучах" расположены помещения дворца, а в центре - вестибюль. Выставка "Мельников.133" является символическим возвращением архитектора в последний реализованный им клуб. Для нас большая честь сотрудничать с главным федеральным научно-исследовательским музеем архитектуры имени Щусева и стать площадкой для размещения столь уникальной выставки", - цитирует пресс-служба директора центра "Дулевский" Викторию Беккер.

На выставке будут представлены копии архитектурной графики и фотографии из архива Мельникова, иллюстрирующие творческую биографию архитектора. "Экспозицию дополнят макеты трех проектов зодчего: Дом Мельникова, парижский Гараж и клуб в Дулево. На первом этаже центра будут раскрыты две самые объемные темы в творчестве Мельникова: клубы и гаражи. На главной лестнице - конкурсные, нереализованные работы автора. Вторая лестница станет пространством для жизнеописания Константина Степановича, в ней будет содержаться подробный рассказ о личной и творческой жизни зодчего", - говорится в сообщении.

На втором этаже представят два проекта: реализованный - собственный дом архитектора и концептуальный - проект памятника Колумбу. Экспозиция является продолжением большого проекта по популяризации творческого наследия Мельникова, который был начат Музеем архитектуры в 2014 году. Выставка продлится до 30 ноября.