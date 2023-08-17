В Центре Грабаря заявили, что информации об изменениях на иконе "Троица" нет

Нужно дождаться отчета, пояснили в пресс-службе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Информация о якобы выявленных на иконе "Троица" кисти Андрея Рублева изменениях не может считаться достоверной без ссылки на официальные документы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что на "Троице" выявили изменения, со ссылкой на специалиста, участвовавшего в обследовании иконы.

"Отчета о результатах обследования иконы еще нет. Без этого официального документа вся информация может интерпретироваться исключительно как частное мнение, которое может не соответствовать действительности. Каждый этап исследований и реставрации должен быть зафиксирован документально", - пояснили в пресс-службе.

Обследование памятника завершилось в понедельник. Перед этим икона находилась в храме Христа Спасителя с 3 июня по 19 июля. По итогам обследования состоится заседание совета по вопросу о реставрации иконы. В совет войдут ведущие эксперты, в том числе из Третьяковской галереи и Эрмитажа.