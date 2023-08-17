Кирилло-Белозерский музей-заповедник покажет фильмы на башнях монастыря в "Ночь кино"

Для зрителей продемонстрируют картины памяти режиссера Николая Досталя, художника и сценариста Юрия Коваля, а также кадры из фильмов, снятых в Кириллове

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Кирилло-Белозерский музей-заповедник примет участие во всероссийской акции "Ночь кино" в конце августа, превратив фасад Косой башни Кирилло-Белозерского монастыря в огромный экран, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

"Участников всероссийской акции "Ночь кино" в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике ждут встречи с режиссерами и показ кино на башнях. В рамках уличного проекта будут показаны фильмы памяти режиссера Николая Досталя, художника и сценариста Юрия Коваля, а также кадры из фильмов, снятых в Кириллове", - сказал собеседник агентства.

Как отметил генеральный директор музея-заповедника Михаил Шаромазов, уже второй раз в "Ночь кино" в качестве экрана выбрали фортификационные сооружениях ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря. "Мы готовим интереснейший проект, получивший название "Кино на башнях". В прошлом году картины были показаны на Казанской башне, акция собрала более 1 тыс. участников. На этот раз экраном выступит Косая башня. Мероприятие пройдет 26 августа на территории Нового города", - приводятся его слова в сообщении.

"Ночь кино" в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике начнется со встречи с режиссерами киностудии "Ленфильм" Лидией Бобровой и Александром Золотухиным, которые расскажут о создании таких картин, как "Ой, вы, гуси…" и "Мальчик русский". Гостем программы станет скрипичный дуэт "Soul" из Череповца". Вход на все мероприятия Кирилло-Белозерского музея-заповедника в рамках акции "Ночь кино" свободный.

О музее-заповеднике

В состав федерального Кирилло-Белозерского музея-заповедника входит ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря, филиалы "Музей фресок Дионисия", "Музей-квартира Василия Белова", а также выставочные комплексы "Народный дом", "Музей Евгения Преображенского" и "Музей истории Кириллова и Кирилловского района".

Кирилло-Белозерский монастырь был основан в 1397 году монахом Кириллом, самым известным из учеников и последователей Сергия Радонежского. Его мощи покоятся в храме Кирилла Белозерского, а в экспозиции музея-заповедника хранятся вещи, которые связывают с именем святого. Монастырь является крупнейшим православным монастырем-крепостью из дошедших до нашего времени со времен Древней Руси.

Архитектурный ансамбль включен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.