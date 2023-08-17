Фестиваль графики в Нижнем Новгороде открылся выставкой работ Уильяма Хогарта

В экспозицию вошли несколько серий гравюр, включая "Карьеру проститутки" и "Выборы в парламент"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Фестиваль графики на Музейной набережной открылся в четверг в Нижегородском государственном художественном музее выставкой работ одного из представителей английской школы живописи Уильяма Хогарта, передает корреспондент ТАСС.

Гравюры Хогарта представлены Самарским областным художественным музеем. "В этом году нам радостно показывать наше сокровище, наш, буквально, клад. Надо сказать, что Самарский художественный музей обладает внушительным собранием графики, коллекцией графики, в том числе европейской и российской. Но Хогарт - это совершенно уникальное явление. В нашей коллекции 115 гравюр, сегодня мы показываем 50, в собрании представлены все самые известные серии", - сказала директор музея Алла Шахматова.

Она рассказала, что работы купили у одного из художников в 1954 году, но, скорее всего, появление их в Куйбышеве (ныне Самара) произошло во время Великой Отечественной войны. Шахматова назвала Хогарта уникальным художником XVIII века, который актуален и сегодня. "Все исследователи английской культуры обращаются к его творчеству. То, что мы видим в произведениях Хогарта - сегодняшняя жизнь, этот сарказм, выявление порока, ради самой великой цели - победы над ним. Сегодня мы такую выставку привезли", - добавила Шахматова.

Руководитель музея отметила, что Хогарт - это художник эмоций, он не боялся смеяться над ситуациями, над современниками, над власть держащими. Передача графики для выставки, по ее словам, является редкостью, так как произведения созданы из хрупкого материала.

Серии гравюр

В Нижегородском государственном художественном музее посетители выставки смогут увидеть несколько серий гравюр, включая "Карьеру проститутки" и "Выборы в парламент".

Первая показывает историю молодой девушки Молл Хэкэбаут, прибывшей в Лондон из провинции и ставшей проституткой. В 1931 году художник создал серию произведений, на основе которых в 1932 году создана серия гравюр. Изначально их издавали ограниченным изданием - наборами по шесть листов. Хогарт выпустил 1 240 наборов, после его смерти оригинальные пластины продала вдова живописца, ими в итоге в разное время владели несколько человек, каждый из которых делал копии, а оригинальные произведения погибли при пожаре в 1755 году в доме Уильяма Бекфорда в Уилтшире.

Серия "Выборы в парламент" представляет собой первый опыт обращения Хогарта к теме политики и ее механизмов. Как отмечают в музее, от работ художника на подобную тему невозможно было ожидать лояльности, однако подписной лист на новую серию возглавил принц Уэльский и его мать - принцесса Августа Саксен-Готская.

Программа фестиваля

Фестиваль гравюры будет включать четыре выставки. 25 августа в нижегородском "Арсенале" откроется выставка "Живу и вижу. Художники и поэты круга Всеволода Некрасова", которую посвятят работам художников-нонконформистов в коллекции Всеволода Некрасова из собрания московского ГМИИ имени Пушкина. Еще одну выставку откроют там же в начале сентября и посвятят графическим исследованиям раннего периода творчества Сергея Проворова - участника нижегородской арт-группы "Провмыза". Четвертую выставку откроют в начале ноября в НГХМ. В ней представят более 100 произведений графики, а также предметы декоративно-прикладного искусства из фондов музея.

Замдиректора ГМИИ имени А. С. Пушкина по региональному развитию Анна Гор рассказала журналистам, что в следующем году даты фестиваля изменятся, он стартует весной и пройдет в партнерстве с ярмаркой графики "Контур". "Которая в этом году всех удивила новым подходом к устройству ярмарки. Культура в нашем городе приобретает смыслообразующее значение. Смыслы города меняются по мере развития культуры. Нам это ужасно нравится", - отметила Гор.