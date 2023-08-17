В экспозицию музея "Александровская слобода" передали более 200 предметов XIII-XVIII веков

В их число вошла посуда Петровской эпохи

ТАСС, 17 августа. Коллекционер Сергей Афонин передал в экспозицию музея-заповедника "Александровская слобода" во Владимирской области более 200 предметов XIII-XVIII веков, в том числе самоцветы, шкатулки, ювелирные изделия. Эти артефакты помогут более глубоко раскрыть тему русского средневековья и дополнить готовящуюся выставку "Иван Грозный: мифы и реальность", сообщила ТАСС заместитель директора по науке музея-заповедника Марина Рыбакова.

"Более 200 предметов XIII-XVIII веков, отражающие средневековый быт, особенности русских произведений искусства [были переданы музею]. Каждый из предметов уникален по своей сути, ведь артефактов XVI столетия в силу их малочисленности практически не сохранилось. А те, что чудом уцелели, уже давно - достояние крупнейших собраний или частных коллекций. Особенно мало изделий бытового назначения", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, музею передали предметы быта, различную посуду, женские украшения, в том числе ювелирные, средневековые чернильницы, старинную голландскую бумагу, шкатулки, декор для книг и икон, кристаллы камней, которые любил царь Иван Грозный, - это горный хрусталь, аметист, берилл. Среди предметов представят и раритетные экспонаты, например, посуду Петровской эпохи: стеклянный потешный сосуд "Конь", рюмку с рубиновым стеклом, кувшин, выполненный в гутной технике.

"Предметы будут представлены в постоянных экспозициях: "Государев двор в Александровской слободе" и "Александровская слобода - дворцовая вотчина Романовых", еще часть предметов будет использовано при строительстве новой выставки "Иван Грозный: мифы и реальность", которая будет организована в конце года", - уточнила замдиректора музея.

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода" расположен в Александровском кремле - одной из старейших резиденций московских государей. К 1513 году итальянскими и русскими мастерами здесь был воздвигнут дворцово-храмовый ансамбль, не уступавший Московскому Кремлю. С 1565 года Слобода почти на два десятилетия приняла на себя статус столицы, а резиденция стала дипломатическим, политическим и культурным центром средневековой России.