Фестиваль ко Дню рождения российской тельняшки в Петербурге впервые продлится две недели

Он открылся выставкой "Тельняшка в искусстве, искусство в тельняшке"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Фестиваль ко Дню рождения российской тельняшки открылся в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге. Как рассказал ТАСС заместитель директора по научно-экспозиционной и выставочной работе ЦВММ Сергей Курносов, в 2023 году программа мероприятий впервые рассчитана на целых две недели.

"Обычно мероприятия, приуроченные ко Дню тельняшки, занимали один-два, максимум три дня - сейчас у музея появилось столько партнеров, которым нравится этот формат, что сегодня этой выставкой мы открываем целый многодневный фестиваль, который продлится до 3 сентября", - сказал Курносов.

Открылся фестиваль с выставки "Тельняшка в искусстве, искусство в тельняшке". Курносов отметил, что составители выставки попытались показать, каким образом морская романтика затрагивала разные виды искусства - от литературы и живописи до кинематографа и мультипликации.

"Каждый год у нас праздник тельняшки, каждый год в этом музее разворачивается выставка - это уже большая традиция. В этом году она называется "Тельняшка в искусстве, искусство в тельняшке". Представлены работы из собрания музея, экспонаты из фондов специальной детской библиотеки имени Пушкина, шесть моих картин и многое другое. Также рассказывается вся история и самого Дня рождения тельняшки, и как этот праздник начал отмечается в стенах музея", - рассказал ТАСС бессменный участник праздника в стенах музея, художник и основатель творческого объединения "Митьки" Дмитрий Шагин.

Далее в программе фестиваля - интересные мастер-классы, квесты и морские викторины для детей и взрослых, игры в морской бой, концерты, кинопоказы и многое другое. Среди знаковых событий - театрализованное чтение "Баллады о маленьком буксире" Иосифа Бродского, чье детство было неразрывно связанно с ЦВММ, а также час детской морской поэзии, на которой свои новые произведения представит знаменитый детский поэт Олег Сердобольский. А еще 19 августа вход в музей по традиции будет совершенно бесплатным для всех, кто придет в тельняшке. Собравшиеся в этот день смогут получить не только незабываемые впечатления, но и совершенно особенный сувенир на память от художников и музыкантов творческого объединения "Митьки" Елены Воскобоевой и Стаса Павлюка.

"Мы проведем акцию "Фестивальная открытка на память" - на офортном станке любой желающий сможет сам напечатать для себя открытку с эмблемой фестиваля. Линогравюру специально для этого сделала Елена Воскобоева. Также мы планируем дополнить этот день музыкальной составляющей - немного поиграем на саксофоне и исполним морские песни", - рассказал Стас Павлюк.

Великий князь генерал-адмирал Константин Николаевич 19 августа 1874 года (по старому стилю) подписал одобренный императором Александром II Приказ №115, согласно которому нательная рубаха (тельняшка) утвержденного образца становилась обязательной уставной частью обмундирования матроса Российского флота.