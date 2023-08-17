Умер народный артист Грузии Георгий Харабадзе

Ему был 81 год

ТБИЛИСИ, 17 августа. /ТАСС/. Народный артист Грузии Георгий (Гоги) Харабадзе умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила пресс-служба Национального театра им. Шота Руставели.

"Для Национального театра им. Руставели большой болью стала кончина народного артиста Грузии Гоги Харабадзе", - говорится в сообщении на странице театра в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Харабадзе родился 12 июля 1942 года в Тбилиси. В 1963 году окончил актерский факультет Тбилисского театрального института. В течение длительного времени был актером театра Руставели. За свою продолжительную карьеру сыграл немало театральных и кино ролей.

Актер сыграл в фильмах "Житие Дон Кихота и Санчо", "Освобождение: Битва за Берлин". Он также исполнил роль Тенгиза в известном современном грузинском фильме "Прогулка в Карабах". В 1976 году Харабадзе получил звание заслуженного артиста Грузии, а в 1986 году стал народным артистом республики.