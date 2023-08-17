Машков заложил послание потомкам под именную звезду на фестивале "Таврида.Арт"

Народный артист РФ назвал русскую культуру "великой стихией любви"

СУДАК, 17 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков принял участие в открытии своей именной звезды на фестивале "Таврида.Арт", под которой заложил послание потомкам, передает корреспондент ТАСС.

"Я надеюсь, что атмосфера "Тавриды", вдохновение, которое здесь дарят, воздух, ветер, люди дадут нам возможность развивать нашу великую русскую культуру. Сегодня часто говорят об отмене нашей, русской культуры. Я вот задал себе вопрос: можете ли вы остановить ветер? Можете ли вы остановить волны океана? Конечно, нет, потому что это стихия. А наша русская культура - это великая стихия, стихия любви. В добрый путь, вперед, ребята", - сказал Машков на церемонии открытия звезды.

В мероприятии также принял участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Традиция открывать именные звезды на арт-объекте "Маяк" арт-комплекса "Таврида" появилась в 2021 году в честь премии "Легенды Тавриды". Премия учреждена молодыми деятелями культуры и искусств для их наставников и учителей. Таким образом резиденты и мастера арт-кластера выражают благодарность известным личностям в мире культуры и искусства за вклад в их профессиональное становление за годы работы проекта.