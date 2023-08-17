В парке Екатеринбурга открыли единственный в УрФО летний театр

Площадка рассчитана на 1,2 тыс. зрителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Единственный в Уральском федеральном округе летний театр открыли после реконструкции в центральном парке культуры и отдыха (парке Маяковского) в Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия города. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

"Открытие летнего театра - особое событие, ведь в Екатеринбурге его никогда не было - он был только в Свердловске. В преддверии юбилея города мы приняли решение восстановить историческую справедливость и вернуть эту важную для жителей и гостей города площадку", - привели в сообщении слова главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

Здание, построенное в 1970-х годах, последние годы не использовалось по назначению. "Восстановление знаковой сцены - это смелый шаг, так как концертные площадки под открытым небом - редкость для Урала из-за климата", - добавили в мэрии, отметив, что театр рассчитан на 1,2 тыс. гостей, оснащен современным световым и звуковым оборудованием.

На открытии концертную программу исполнил пианист Денис Мацуев и Уральский филармонический оркестр под управлением Валерия Гергиева. После открытия концерты и постановки в театре будут идти по выходным до середины сентября.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут с 12 по 19 августа. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек. Глава города Алексей Орлов сообщал, что на праздновании 300-летия города выступят Леонид Агутин, Пелагея, Клава Кока и Niletto. Среди артистов будут и группа Reflex, балет Аллы Духовой Todes, группа "Банд’Эрос", кроме того, в числе хедлайнеров заявлена певица Валерия.