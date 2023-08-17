Гала-концерт победителей конкурса патриотической песни впервые прошел на "Тавриде. Арт"

Всего авторы представили 20 композиций

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Гала-концерт исполнителей патриотической песни нового культурного проекта "Движение патриотической песни" впервые прошел в рамках фестиваля "Таврида. Арт" в Крыму, сообщили журналистам в пресс-службе арт-кластера "Таврида".

"В рамках фестиваля "Таврида. Арт" состоялся гала-концерт 20 участников нового культурного проекта "Движение патриотической песни", направленного на популяризацию и продвижение темы патриотизма в современной российской музыкальной культуре. Каждая песня превратилась в полноценный концертный номер, для зрителей это было единое музыкально-патриотическое шоу, где каждый из номеров поднимал важную тему любви к своей стране", - говорится в сообщении.

Проект "Движение патриотической песни" стал победителем второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году, выиграв грант на сумму более 20 млн рублей. Задача проекта - создать молодым исполнителям условия для реализации своего творческого потенциала и его дальнейшего продвижения.

В пресс-службе кластера сообщили, что на конкурс подали более 50 заявок от молодых исполнителей со всей России, в том числе из новых регионов. Среди конкурсантов были и участники таких всероссийских патриотических конкурсов как "Родники", "Россия - это мы!", "Песня на войне", "Сам.Фест", "Пой, регион!", "Нашествие. Молодые ветра", "Автора!". Во время отбора определили 20 исполнителей-финалистов, которые и приняли участие в гала-концерте. Вместе с ними выступили звезды российской эстрады, среди которых Олег Газманов, Денис Майданов, Иван Демьян и группа "7Б" и Сергей Войтенко.

Фестиваль "Таврида. Арт" проходит в Крыму в пятый раз. Он является одним из проектов "Тавриды" - платформы возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, культуры и искусства. На фестивале в 2023 году собрались более 3,5 тыс. участников из 89 регионов страны. Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер. Он объединяет также образовательные заезды, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, строящийся Университет креативных индустрий. "Таврида. Арт" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Росмолодежи.