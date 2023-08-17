В Крыму в рамках фестиваля "Таврида. Арт" открыли выставочный центр

Его площадь составила 3,5 тыс. кв. м

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Открытие выставочного центра "Арт-экспо" состоялось в рамках фестиваля "Таврида. Арт" в Крыму, мероприятие посетил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе фестиваля.

"Одно из ключевых событий фестиваля - открытие современного выставочного центра "Арт-экспо". Мероприятие посетил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Выставка регионов, корпораций и партнерских организаций ежегодно проходит в рамках Фестиваля "Таврида. Арт" в Крыму. В 2023 году выставка представлена в новом формате - специально для нее создано выставочное пространство "Арт-экспо": конструкция площадью 3,5 тыс. кв. м и высотой 12 м расположилась между пляжем "Ракета" и Академией творческих индустрий "Меганом", - говорится в сообщении.

Павильон станет площадкой для презентаций достижений и практик регионов, учебных заведений и организаций. В дни фестиваля здесь будут проходить, мастер-классы, шоу, кинопоказы. Также на "Арт-экспо" состоялась презентация Международной выставки-форума "Россия". "Сквозная тема, объединяющая все экспозиции выставки - "Было. Есть. Будет" как символ основных этапов развития творчества, образования и культурного кода каждого экспонента, представленного на выставке", - отметили в пресс-службе.

В открывшемся пространстве представили экспозиции Белгородской, Московской, Нижегородской, Тульской областей, Камчатского и Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Татарстан, нескольких университетов, РНКБ, "Почты Крыма" и другие.

Фестиваль "Таврида. Арт" проходит в Крыму в пятый раз. Он является одним из проектов "Тавриды" - платформы возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, культуры и искусства. На фестивале в этом году собрались более 3,5 тыс. участников из 89 регионов. Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер. Он объединяет также образовательные заезды, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, строящийся Университет креативных индустрий. "Таврида. Арт" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Росмолодежи.