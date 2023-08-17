В Екатеринбурге на 3D-шоу представили глаз Хозяйки Медной горы и воду Плотинки

Шоу длилось восемь минут

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Премьерный показ аудиовизуального шоу с применением 3D-мэппинга представили в Екатеринбурге на праздновании 300-летия города. На здании городской администрации жители увидели образы, связанные с Уралом, среди которых глаз Хозяйки Медной горы, вода Плотинки екатеринбургского пруда и другие, передает корреспондент ТАСС.

"Все образы, которые ассоциируются с Екатеринбургом, невозможно поместить в восьмиминутный ролик. Это не мы что-то рассказываем о Екатеринбурге, а сам фасад [здания администрации], это голос архитектуры. Мы всегда отдаем дань архитектуре, собственно, холсту, на котором транслируется [3D-шоу]. И эти стили - соцреализм, ампир - диктовали масштабный, суровый и мощный характер проекции", - сказал ТАСС основатель и руководитель студии инновационного дизайна и 3D-мэппинга Illuminarium3000 Юрий Пелин, один из авторов проекта.

Восьмиминутное шоу, выполненное в виде видеопроекции, отсылает зрителей к связанным с Екатеринбургом образам, среди которых заводы и их работники, уральские минералы и другое. Образы выбирались, в том числе, с помощью искусственного интеллекта, в который загрузили исторические факты, названия и тэги, касающиеся города. Представление сопровождалось музыкой и завершилось песней группы "Чайф".

Шоу будет транслировать в течение трех дней - до окончания празднования 300-летия Екатеринбурга. Каждый день предусмотрено несколько показов.

Празднование 300-летия Екатеринбурга проходит в 2023 году, основные мероприятия пройдут с 12 по 19 августа. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек. Глава города Алексей Орлов сообщал, что на праздновании 300-летия города выступят Леонид Агутин, Пелагея, Клава Кока и Niletto. Среди артистов будут и группа Reflex, балет Аллы Духовой Todes, группа "Банд’эрос", кроме того, в числе хедлайнеров заявлена певица Валерия.