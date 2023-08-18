Во Владивосток прибыл фестивальный поезд экспедиции "Книжные маяки России"

18 и 19 августа в рамках фестиваля пройдут круглые столы в библиотеке имени А. Чехова

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Поезд с участникам экспедиции "Книжные маяки России" прибыл на вокзал Владивостока. В течение ближайших трех дней его пассажиры примут участие в книжных мероприятиях городского фестиваля "Книжный маяк Владивостока".

Поезд с представителями книжной индустрии - писателями, библиотекарями, издателями и блогерами - прибыл на вокзал около полудня. Пассажиров на перроне встречали представители местной сферы книгоиздания, литераторы. С приветственным словом к гостям города обратилась заместитель председателя правительства Приморья Елена Бронникова.

"В Приморском крае большое внимание уделяется книгоизданию, развитию библиотечной отрасли, привитию любви к чтению книг. Уверена, что фестиваль "Книжные маяки России" станет одним из значимых событий не только для Владивостока, но и для всего Приморского края, и будет знаковым для России", - сказала Бронникова.

18 и 19 августа во Владивостоке в рамках фестиваля пройдут круглые столы в библиотеке имени А. Чехова. Среди тем такие, как "Культурные коды России. Созидательный труд", "Служение Отечеству - ответственность за его судьбу", "Приоритет духовного над материальным". 20 августа пройдет торжественная встреча Всероссийского автопробега "Дорога на маяк" и состоится торжественная церемония закрытия Всероссийского фестиваля "Книжный маяк Владивостока" и концерт "Движение смыслов". Во всех мерпориятиях будут принимать участие пассажиры "книжного поезда".

"Все писатели довольны. Кто-то писал заметки путевые, кто-то целое произведение, в общем, это было большое впечатление. <…> Мы три дня будем вам рассказывать о нашей стране, показывать мультфильмы, рассказывать истории, которые складывались в тех или иных городах", - сказал на встрече председатель комитета по поддержке и развитию книгораспространения Российского книжного союза Денис Котов.

Поезд проехал по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток с однодневными остановками в городах по пути следования, где уже прошли или еще проходят тематические мероприятия. Маршрут включает Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Хабаровск и Владивосток.