Работы пермских художников представили в Ельцин-центре к 300-летию Екатеринбурга и Перми

Выставку "Сечение" подготовили в рамках межрегионального обменного проекта кураторов и художников двух городов, в музее PERMM уже выставлена экспозиция, собранная в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Работы пермских современных художников представили на выставке "Сечение" в Ельцин-центре в Екатеринбурге к 300-летию Екатеринбурга и Перми, сообщили ТАСС в пресс-службе центра. Гости выставки смогут увидеть работы девяти авторов.

"В этом году 300-летие празднует не только Екатеринбург, но и Пермь. Выставка "Сечение" стала второй частью межрегионального обменного проекта екатеринбуржских и пермских кураторов и художников: в пермском музее PERMM уже представлена выставка, собранная в Екатеринбурге, а в нашей арт-галерее открылась выставка, собранная пермяками", - рассказали в пресс-службе.

В экспозицию вошли работы девяти пермских авторов - Оксаны Кальченко, Вадима Михайлова, Елены Слобцевой, Петра Стабровского и других. "Выставка демонстрирует грубую фактуру глубинного бытия, характерную для новой пермской волны, рассказ о вечной неустроенности чудотворца", - отмечают в Ельцин-центре, добавляя, что в целом задача обменного проекта - представить зрителю современную художественную сцену Урала.

Экспозиция будет доступна екатеринбуржцам и гостям города до 29 октября.