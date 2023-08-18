Делегации России и Узбекистана договорились о выставке Эрмитажа в Бухаре

В ходе переговоров стороны обсудили организацию стажировок специалистов из Узбекистана в Эрмитаже

ТАШКЕНТ, 18 августа. /ТАСС/. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и ректор Бухарского госуниверситета Обиджон Хамидов провели переговоры о сотрудничестве и развитии культурных связей между Россией и Узбекистаном. Как сообщила пресс-служба Агентства культурного наследия при Министерстве культуры Узбекистана, стороны договорились о проведении выставки Эрмитажа в Бухаре.

"Была достигнута договоренность о проведении в Бухаре выставки с Эрмитажем", - говорится в сообщении. В ходе переговоров также достигнута договоренность об организации в Эрмитаже стажировок специалистов из Узбекистана. По мнению узбекской стороны, эти соглашения послужат дальнейшему расширению и укреплению культурных связей между двумя странами, в частности обмену опытом в сфере музейного дела.

В конце года в Ичан-Кале - цитадели древнего узбекского города Хивы - пройдет выставка российского музея "Смоленская крепость", посвященная крепостям, землям и замкам России.

Российский музейно-выставочный центр РОСИЗО запланировал проведение в текущем году в Ташкенте двух масштабных выставок. Первая экспозиция под названием "Образы России. Реалистические традиции в российском искусстве XX века", вторая будет посвящена творчеству узбекских художников, представленных в российских музеях.