Театр наций выступит со спектаклем "Привет, Саша!" на фестивале в Новосибирске

Главную роль в постановке исполнит заслуженный артист РФ Игорь Гордин

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Московский Театр наций со спектаклем "Привет, Саша!", основанном на романе-антиутопии, выступит в программе фестиваля актуального театра "Гравитация" в Новосибирске в октябре. Главную роль в постановке исполнит заслуженный артист РФ Игорь Гордин, сообщила журналистам арт-директор фестиваля Оксана Ефременко.

"Спектакль Театра наций - это спектакль "Саша, привет!" по современному роману Дмитрий Данилова, которые уже много получил разных премий. Поставил Марат Гацалов, ранее получивший "Золотую маску" за спектакль "Август: Графство Осейдж" в новосибирском театре "Глобус". В спектакле работает Игорь Гордин - российский артист номер один, который любую роль способен [превратить] в центральную, потрясающий артист. Он работает в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ)", - сказала она.

Ефременко отметила, что сюжет постановки основан на антиутопии. Как отмечается на сайте Театра наций, постановка "Саша, привет!" - это драма о псевдодоброжелательном, а на самом деле крайне агрессивном мире, в котором человек внезапно оступился. Вместе с Гординым в спектакле играет актриса Наталия Вдовина.

Новосибирский театр "Старый дом" организует фестиваль актуального театра в третий раз, в этом году он носит название "Гравитация". Как отмечают организаторы, программа включает в себя лучшие спектакли России и поделена на два блока: на драматические спектакли и хореографические постановки. В фестивале примут участие спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Воронежа и Казани.

Ранее фестиваль носил название "Хаос". Он был основан в Новосибирске в 2019 году и собирает в своей афише спектакли актуального искусства. В 2019 году за десять дней проведения фестиваль принял более шести тысяч зрителей. Новосибирцы и гости города посмотрели 13 спектаклей из России, Польши, Германии, Финляндии. В фестивале приняли участие театры "Практика" и "Гоголь-центр", а также ряд зарубежных трупп. В 2021 году на фестивале свои спектакли представили Театр на Малой Бронной, Театр на Таганке, Приют комедианта и другие.

Театр "Старый дом" был создан в 1933 году. В его репертуаре на сегодняшний день как классические, так и ультрасовременные постановки. Театр побывал во многих городах России, гастролировал по Германии, Польше, Украине, Швеции, Японии, Молдавии, попал в Книгу рекордов Новосибирской области как самый гастролирующий коллектив Новосибирска.