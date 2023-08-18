На ВДНХ в Москве откроют фотовыставку Музея музыки к 150-летию со дня рождения Рахманинова

Экспозиция начнет работу 19 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная композитору Сергею Рахманинову, откроется 19 августа на Аллее космонавтов на ВДНХ в Москве и продлится до 20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба главной выставки страны.

"Девятнадцатого августа на Аллее космонавтов на ВДНХ откроется фотовыставка "Сергей Рахманинов: "Я - русский композитор". Экспозиция приурочена к 150-летнему юбилею великого пианиста, дирижера и композитора Сергея Рахманинова, который отмечается весь 2023 год", - говорится в сообщении.

Экспозиция основана на материалах творческого архива Рахманинова, переданных его родственниками и друзьями в фонды Российского национального музея музыки. "Фотовыставка отражает три главных творческих амплуа музыканта - композитора, пианиста и дирижера. Здесь можно будет увидеть редко экспонируемые документы и фотографии. Например, генеалогическое древо рода Рахманиновых, авторские рукописи знаменитых шедевров композитора и его малоизвестных сочинений", - отметили в пресс-службе.

Организаторы выставки подготовили для посетителей мультимедийный контент - с помощью QR-кодов можно будет прослушать архивные записи известных сочинений Рахманинова в исполнении автора и других выдающихся музыкантов, а также записи радиопередач из цикла "Экспомузыка", созданного Музеем музыки в партнерстве с радио "Орфей".

"Выставочный проект "Сергей Рахманинов: "Я - русский композитор", приуроченный к юбилею выдающегося деятеля русской и мировой музыкальной культуры, ранее с успехом был показан во многих российских городах - Ярославле, Мурманске, Вологде, Елабуге и других, и мировых мегаполисах - Берлине, Париже, Риме, Буэнос-Айресе, Александрии, Коломбо и других", - добавили в пресс-службе.

Посетить выставку Музея музыки "Сергей Рахманинов: "Я - русский композитор" на ВДНХ можно до 20 сентября 2023 года.