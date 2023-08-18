Съемки седьмого сезона проекта "Большая опера" начнутся 24 августа

В конкурсе примут участие 10 исполнителей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Более 300 заявок поступило на новый сезон проекта "Большая опера" телеканала "Россия - Культура", на конкурс прошли 10 исполнителей, съемки начнутся 24 августа на "Мосфильме", сообщает пресс-служба телеканала.

"При подготовке к новому сезону "Большой оперы" оргкомитетом было рассмотрено более 300 заявок от желающих принять участие в состязании. В итоге к конкурсу допущены 10 вокалистов из России и стран ближнего зарубежья, отобранных в ходе предварительного онлайн-прослушивания", - говорится в сообщении.

Среди участников - пятеро исполнителей из России: Елизавета Кулагина (сопрано), Екатерина Савинкова (сопрано), Софья Цыганкова (сопрано), Елисей Лаптев (бас-баритон), Константин Федотов (бас). Также свое мастерство покажут Ирина Мулярчик (сопрано) и Дарья Горожанко (меццо-сопрано) из Белоруссии, тенор Тигран Мелконян из Армении, баритон Динмухамед Кошкинбаев из Казахстана и баритон Ришат Решитов из Узбекистана.

Ведущими нового сезона выступят актриса, телеведущая Марика Абдразакова и оперный певец, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков. Сопровождать выступления будет Государственный Кремлевский оркестр Управления делами президента РФ. Оценят мастерство конкурсантов певица, заслуженная артистка РФ Марина Мещерякова, руководитель оперной труппы Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина Медея Ясониди (Греция - Россия), дирижер Марко Боэми (Италия), гендиректор - художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, певец, солист Сербского национального театра в Нови-Саде Желько Андрич.

"Семь тематических программ нового сезона проекта будут посвящены русской и западноевропейской опере, романсам Рахманинова и неаполитанской песне, старинным русским романсам, оперетте", - проинформировали на телеканале. Темой первого выпуска станет итальянская опера, второго - русская опера. Третья программа "Дуэты" - это выступления конкурсантов с участниками "Большой оперы" прошлых лет и приглашенными гостями. В пресс-службе отметили, что в первый день никто из конкурсантов не покинет проект, а игра на выбывание начнется во второй программе. К концу проекта останутся трое участников, из них жюри выберет победителя.

О проекте

Проект выходит в эфир с 2011 года. Это телевизионный конкурс профессиональных оперных певцов, который сочетает в себе элементы шоу и академического концерта. Шестой сезон состоялся в 2019 году.