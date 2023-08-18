В нацпарке "Бузулукский бор" впервые пройдет международный кинофестиваль

Всего за три дня фестиваля гости смогут бесплатно посмотреть более 100 фильмов

ТАСС, 18 августа. Показ кинофильмов и детская развлекательная программа впервые пройдут в национальном парке "Бузулукский бор" (Оренбургская область) в рамках международного кинофестиваля "Восток и Запад. Классика и авангард". Об этом ТАСС сообщил директор нацпарка Андрей Латыпов.

"Мы планируем построить временную сцену с экраном, на котором будет вестись показ фильмов под открытым небом. Площадка будет размещена на территории главной достопримечательности парка - экопарка "Царь-бор" - в сердце "Бузулукского бора", недалеко от поселка Паника. Там будут ограничения на транспорт, чтобы не было сложностей, будут подготовлены парковочные места в поселках, где гости смогут оставлять машины и дальше пешком проходить в экопарк, там расстояние всего 300 м", - рассказал собеседник агентства.

Площадка в нацпарке будет работать с 25 по 27 августа включительно, в эти дни там проведут кинопоказы, развлекательную программу для детей, концерты заслуженного артиста России Евгения Дятлова вместе с камерным оркестром Оренбургской областной филармонии и концерт фортепианной музыки композитора Дмитрия Мячина из Санкт-Петербурга. Предполагается, что в течение трех дней площадку национальной парка посетят около 2 тыс. человек.

XVI Международный кинофестиваль "Восток и Запад. Классика и Авангард" пройдет в Оренбургской области с 25 по 31 августа. Впервые более 100 фильмов можно будет посмотреть бесплатно. Для посещения площадки в Бузулукском бору необходимо оформить разрешение на сайте нацпарка.

Развитие туризма в нацпарке

В Бузулукском бору планируется открыть первый визит-центр площадью 200 кв. м с экотропами и всесезонными гостевыми домами, которые появятся недалеко от озера Потапово близи села Борское. "Правительство Самарской области готово помочь, выделить средства на строительство нашего первого визит-центра на территории Борского района. Будет большой современный стильный дом под размещение визит-центра. От него же мы планируем создать сеть экологических троп и места размещения для гостей", - рассказал Латыпов.

Развитие территории будет проходить в несколько этапов. Сначала планируется построить само здание площадью не менее 200 кв. м, затем обустроить внутри него визит-центр с кино- и видеозалом, экспозиционными площадками для музейных и выставочных экспозиций, конференц-залом для проведения официальных или детских мероприятий.

Экологические тропы в районе визит-центра планируется обустроить во второй этап в 2025 году. Маршруты будут иметь разную степень сложности, благодаря им посетители смогут увидеть главную ценность бора - старинные сосновые рощи.

Латыпов сообщил, что на строительство и обустройство визит-центра нужно не менее полугода. Сроки реализации проекта будут зависеть от того, когда будут доведены средства из регионального бюджета. Если их выделят в начале 2024 года, то визит-центр откроется до конца года. Если нацпарк получит финансирование во втором полугодие, то сроки сместятся на 2025 год.