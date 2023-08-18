Еврейский музей и центр толерантности проведет фестиваль архитектуры и инклюзивности

С 22 по 30 августа в музее покажут фильмы о социально значимой архитектуре, проведут воркшоп о психологии жителей социальных учреждений и научную дискуссию о бездомности и проектировании города

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Фестиваль архитектурного образования "Открытый город" запустит отдел инклюзивных практик Еврейского музея и центра толерантности при поддержке Москомархитектуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

Мероприятия пройдут с 22 по 30 августа. В программу вошли показы фильмов о социально значимой архитектуре, воркшоп о психологии жителей социальных учреждений, научная дискуссия о бездомности и проектировании города.

"В эпоху, когда урбанистическая перезагрузка и жилищный кризис являются суровой реальностью для бесчисленного множества людей, синергия между архитектурой и темой бездомности дает не просто надежду, но бизнес-план. Архитектурные пространства - это широкий канал расширения прав и возможностей, трансформации сообществ и отношения к ним. Нам бы очень хотелось вывести диалог на новый уровень: от проектирования города к проектированию достоинства", - отметила Екатерина Селезнева, руководитель отдела инклюзивных практик Еврейского музея.

По словам организаторов, идея фестиваля состоит в том, что архитектура формирует социальную реальность. Планировка квартир влияет на семейные отношения, организация культурных зон на отношение к инклюзии, дизайн детских домов на психику выпускников, расположение поддерживающей инфраструктуры для бездомных людей - на уровень их маргинализации, подчеркнули в музее.

В рамках фестиваля 22 августа пройдет дискуссия "Место жительства - город" с участием благотворительной организации "Ночлежка" и экспертов архитектурного бюро "Гора". 28 августа запланирован показ фильма "Недетский дом" (режиссер Михаил Расходников, 2022).