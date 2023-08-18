В Екатеринбурге оркестр музыкантов из пяти стран поздравил жителей с 300-летием города

В программе выступили более 100 артистов из Китая, Эквадора, Белоруссии, Узбекистана и России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Международный молодежный Чайковский-оркестр, объединивший около 100 музыкантов из Китая, Эквадора, Белоруссии, Узбекистана и России, поздравил Екатеринбург с 300-летием, представив праздничную концертную программу в Историческом сквере в центре города, передает корреспондент ТАСС.

"Своим выступлением вносим в программу празднования 300-летия Екатеринбурга свой молодежный дух вместе с прекрасной музыкой, с нашим интернациональным составом из Китая, Белоруссии, Узбекистана, Донецкой и Луганской Республик и других гостей нашей академии. Это коллектив, в котором около 100 музыкантов. Также в нашем концерте будут принимать участие гости из Китая - исполнительница Чжан Хуэйфэнь (исполнительница на эрху - старинной китайской скрипке - прим. ТАСС)", - рассказал журналистам главный дирижер Уральского молодежного симфонического оркестра, который составил основу Чайковского-оркеста, Дмитрий Филатов.

"Для слушателей это, в первую очередь, встреча с прекрасными произведениями Чайковского - всеми нами любимые номера из "Лебединого озера", "Спящей красавицы". Также лезгинка, два произведения китайских авторов.<...> Это загадка и мистика, как люди всех стран, из любых культур реагируют на жесты [дирижера] абсолютно одинаковым образом, это тайна, к которой мы можем прикоснуться во время подобных выступлений", - поделился с ТАСС солист Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича Павел Соколов.

В этом году Екатеринбург отмечает свое 300-летие, основные мероприятия начались 12 августа и продлятся до 19 августа. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек. Ранее глава города Алексей Орлов сообщил, что на праздновании 300-летия города выступят Леонид Агутин, Пелагея, Клава Кока и Niletto. Среди артистов будут и группа Reflex, балет Аллы Духовой Todes, группа "Банд’Эрос", кроме того, в числе хедлайнеров заявлена певица Валерия.