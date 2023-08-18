Всего из новых регионов на фестиваль приехали 200 человек

СУДАК, 18 августа. /ТАСС/. Участники из Запорожской области впервые представили в Крыму форум "Юг молодой". Всего из новых регионов на фестиваль приехали 200 человек, сообщила журналистам на площадке форума "Таврида.Арт" заместитель министра по молодежной политике военно-гражданской администрации Запорожской области Вероника Аксютина.

"Наши ребята за этот год успели уже очень много посетить различных форумов, фестивалей на территории всей страны. <...> Но на таком событии они впервые. В прошлом году тоже несколько человек из нашей области приезжали на "Тавриду", но не так масштабно, не полноценным форумом. Это событие действительно очень знаковое", - сказала Аксютина.

По ее словам, всего в рамках форума "Юг молодой", на котором представлены участники из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, приехали 200 человек. "Участие молодежи из новых субъектов в подобных мероприятиях - наверное, лучший инструмент их интеграции в общее социокультурное пространство, потому что ребята узнают о чем-то не из книг, не с экранов телевизоров, а от общения со своими сверстниками", - заключила Аксютина.

Пятый фестиваль молодого искусства "Таврида.Арт" является проектом Росмолодежи и проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. Предполагается, что в фестивале примут участие более 3,5 тыс. молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Для зрителей организовано пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт.Молодость" и фестиваль достижений российской науки. ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.