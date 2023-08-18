Под Орлом в Спасском-Лутовинове пройдет премьера оперы "Ася" 1900 года

Директор музея Сергей Ступин отметил, что оперу не ставили в театрах более 100 лет

ТАСС, 18 августа. Музейная премьера оперы "Ася" 1900 года по одноименной повести Ивана Тургенева, которую не показывали более 100 лет, пройдет 27 августа в музее-заповеднике И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" в Орловской области. Ее впервые восстановили в 2022, сообщил ТАСС директор музея Сергей Ступин.

"Возрожденная опера будет представлена 27 августа в 16:00 в родовой усадьбе Ивана Сергеевича Тургенева, по повести которого она поставлена. Это стало возможным благодаря дружбе, завязавшейся у нас с ректором музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова Заслуженным деятелем искусств РФ Валерием Иосифовичем Вороной. Уверен, что музейная премьера вызовет огромный интерес как у представителей музыкальной общественности, так и у всех любителей музыки", - сказал Ступин.

По его словам, опера не ставилась в театрах более 100 лет. "В послереволюционное время опера "Ася" исчезла со сценических подмостков. И лишь в июне 2022 года она вновь вернулась к слушателям - в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского консерватории с большим успехом прошло концертное исполнение оперы под руководством Юрия Симонова, которое стало, по сути, мировой премьерой, а теперь она приезжает в Орловскую область", - сказал директор музея-заповедника.

Впервые опера "Ася" была поставлена 28 сентября 1900 года в Москве Товариществом русской частной оперы под управлением автора - замечательного композитора, дирижера, педагога, общественного деятеля М.М. Ипполитова-Иванова. Главные партии исполняли ведущие певцы того времени Е. Цветкова и А. Шубин, а эскизы декораций и костюмов были выполнены великим русским художником М. Врубелем.

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" в Орловской области - единственный в России мемориальный музей русского писателя. С родовым имением связана история создания множества произведений Тургенева, с 1997 года музей-заповедник входит в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России, в 2022 году музей отметил 100-летие со дня основания.