В Тамбове на мурал-арт-фестивале изобразят Лаврова, Табакова и Овечкина на фасадах домов

Директор проекта Ольга Фридман сообщила, что изображения останутся на бессрочный период

ТАСС, 18 августа. Более 15 уличных художников в ходе первого в России мурал-арт-фестиваля "Уличные галереи "Квартал наставников", посвященного наставничеству, изобразят на фасадах 10 домов города Тамбова известных людей, среди которых министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист СССР Олег Табаков и хоккеист Александр Овечкин. Фестиваль начнется 22 августа и продлится до осени, сообщила ТАСС директор проекта Ольга Фридман.

"22 августа в Тамбове стартует первый в России мурал-арт-фестиваль, во время которого на фасадах жилых домов появятся портреты известных людей России, внесших свой вклад в развитие политики, спорта, науки, искусства, защиты Родины. Так, на муралах будут изображены такие личности, как Сергей Лавров и Евгений Примаков, Владимир Машков и Олег Табаков, Юрий Жирков и Валерий Шарапов, Олег Фомин и Вера Товма, Александр Овечкин и Зинэтула Билялетдинов и другие. Но главная особенность в том, что каждый будет изображен на фасаде в тандеме с тем, кого они считают своими наставниками", - сказала Фридман.

Она добавила, что всего будет создано 12 муралов на 10 домах Тамбова, которые расположены на улице Агапкина и на Запрудном проезде. Изображения останутся там на бессрочный период, поэтому каждый желающий сможет в любое время посетить "музей под открытым небом".

По словам директора фестиваля, в проекте примут участие более 15 уличных художников со всей России. "От 14 до 20 художников и ассистентов примут участие в фестивале и будут трудиться над созданием муралов - это художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля. Также у нас есть заявки на участие в фестивале от новых регионов, они пока в процессе согласования", - пояснила она.

Как отметила Фридман, значение фестиваля заключается в том, чтобы креативным образом показать роль наставника в жизни каждого человека. "В современном мире очень важно не забывать о ценностях, которые нам прививали с детства, а наставничество - это важный аспект в жизни каждого человека. Именно эти ценности мы и наши художники хотим донести до людей самым креативным образом - огромными муралами на фасадах жилых домов. В политике, в спорте, в жизни, в искусстве и других сферах ни один человек не достиг бы успеха, если бы не имел наставника", - резюмировала собеседница агентства.

Проект пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации города Тамбова Тамбовской области. Указом президента РФ Владимира Путина 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника.