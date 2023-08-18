В Петербурге открылась выставка работ молодых художников, посвященная Нигерии

Посетители могут также увидеть скульптуру малых форм, картины из нитей и коллекцию костюмов с этническими мотивами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Выставка "Сны о Нигерии", собравшая вместе работы молодых российских и нигерийских художников, открылась в музее современного искусства "Артмуза" в Санкт-Петербурге. Экспозиция проходит в рамках саммита Россия - Африка и организована совместно с посольством Нигерии в Москве, говорится в сообщении PR-службы площадки.

"Свое видение этой самой населенной африканской страны предлагают нам молодые российские и нигерийские художники. Выставка является своеобразным смотром конкурса "Как я представляю Нигерию", который уже во второй раз проводится в контексте культурного сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.

Авторами работ являются молодые российские художники, студенты Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, а также Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова. Темы и сюжеты их работ включают в себя святость, труд материнства, женскую красоту и любовь. Работы относятся к разным жанрам: портрет, натюрморт, пейзаж, бытовые сцены; неоднородна и техника - масло, пастель, графика, линогравюра.

Вместе с живописными полотнами посетители выставки могут увидеть также скульптуру малых форм, картины из нитей, коллекцию костюмов с этническими мотивами, сшитых из нигерийских тканей. Как отмечают организаторы, российские авторы, изображая Нигерию, черпали вдохновение в изучении фото-, видео- и текстовых материалов, а также в рассказах тех, кто жил и работал в этой стране в советские годы.

В экспозиции также представлены работы нигерийских художников, они помогают дополнить и усилить образ Африки. Выставка "Сны о Нигерии" продлится в "Артмузе" до 1 октября.

Второй саммит Россия - Африка проходил в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним был организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступал Фонд Росконгресс. ТАСС являлся фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка.