В Тюмени художники проекта "Морфология улиц" создали тюменский ковер и вышивку на заборе

В создании объектов приняли участие горожане

ТЮМЕНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Художники представили в Тюмени 11 паблик-арт-объектов, над созданием которых они работали с местными жителями. Среди них мурал с изображением традиционного тюменского ковра и вышивка на заборе размером 50 кв. м, сообщила ТАСС руководитель мультицентра "Контора пароходства" и паблик-арт-проекта "Морфология улиц" Юлия Саначина во время подведения итогов проекта.

"У нас вышло 11 работ, но еще были и спецпроекты, например, татарская лаборатория "Чечеклер". <…> В этом году мы предположили, что сможем сделать больше половины работ вместе с жителями. У нас был, конечно, страх потерять качество, потому что это такие вещи, очень склонные к поверхностному искусству. <…> Нам очень хотелось влюбить в это дело (уличное искусство - прим. ТАСС) через вовлечение, когда мы видим, как пожилые люди приходят и тоже рисуют с нами, это восхитительно круто", - рассказала она.

Среди объектов, в создании которых приняли участие горожане, вышивка на заборе размером 50 кв. м от художницы из Екатеринбурга Ульяны Розиной, роспись размером около 320 кв. м комбината школьного питания "Центральный" художницы из Санкт-Петербурга Анастасии Вокиной. На фестивале создано пять муралов, один из них - с изображением традиционного тюменского ковра размером 370 кв. м команды художников из Тюмени.

Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова отметила, что работы, созданные во время проекта, включаются в культурную жизнь города и существуют и после фестиваля. "В этом году работы создавались с вовлечением жителей, здесь прослеживалось именно соучастное проектирование. Очень хорошо работы вплетаются в культурную жизнь: создаются экскурсионные маршруты по этим объектам. <…> Это классно, что проект живет не только в то время, когда он создается, но и затем в городской среде", - сказала она.

Фестиваль "Морфология улиц" проходит в Тюмени с 25 июля по 18 августа. Тема фестиваля в этом году - "Сокращай дистанцию". В рамках проекта 10 участников из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, а также участник из Барселоны представили свои работы в разных жанрах, таких как мурал, витраж, вышивка и другие. За время существования фестиваля с 2017 года в городе было создано более 100 объектов уличного искусства.