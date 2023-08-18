В Волковском театре впервые вручат премию им. Сергея Пускепалиса "Поступок"

Вручение премии инициировали коллеги погибшего артиста

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Премию имени актера и режиссера Сергея Пускепалиса вручат осенью на сцене Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле, художественным руководителем которого Пускепалис был более трех лет. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале театра.

Сергей Пускепалис погиб в ДТП, которое произошло 20 сентября 2022 года на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области. Микроавтобус Ford Transit, в котором находился заслуженный артист РФ, столкнулся по касательной со встречным грузовиком, а потом выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. Водитель микроавтобуса также погиб.

"Осенью на вашей сцене пройдет еще одно значимое для всех нас событие - премия имени Сергея Пускепалиса "Поступок". За личный вклад в продвижение русского языка и русской культуры, поддержку военнослужащих и жителей новых регионов России", - сказала Любимова.

Вручение премии имени Пускепалиса инициировали коллеги погибшего артиста.

О Пускепалисе

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Окончил Саратовское театральное училище и режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа). Работал актером в саратовском ТЮЗе, в 2003-2007 годах - главный режиссер Магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина, с 2007 года - режиссер-постановщик Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В 2009-2010 годах был главным режиссером Российского государственного академического театра драмы им. Волкова в Ярославле. С 2011 по 2013 год - помощник худрука МХТ им. А. Чехова Олега Табакова. С августа 2019 года - худрук Ярославского театра драмы им. Волкова.

Ставил спектакли в различных драматических театрах России. В Театре драмы им. Волкова выступил режиссером постановок "С любимыми не расставайтесь", "Три сестры", "Бедный миллионер", "Забыть Герострата", "Предстоящее событие", "Весы".

Снялся в десятках фильмов, в том числе картинах "Простые вещи", "Прогулка", "Как я провел этим летом", "И не было лучше брата", "Сердце Пармы", сериале "Крик совы".