Южная Осетия планирует провести в странах БРИКС Дни осетинской культуры

По словам президента республики Алана Гаглоева, очень важно знакомить широкую аудиторию с самобытной культурой и историей осетинского народа

ЦХИНВАЛ, 18 августа. /ТАСС/. Представители Южной Осетии в Европе планируют провести Дни осетинской культуры в странах БРИКС. Соответствующие вопросы обсуждались в ходе встречи президента закавказской республики Алана Гаглоева с представителем МИД Южной Осетии в странах Бенилюкса Радионом Пухаевым, который также является председателем Международной некоммерческой ассоциации "Возрождение".

Как сообщила пресс-служба югоосетинского лидера, Гаглоев поблагодарил дипломата за работу, которую он проводит в Европе, отметив, что очень важно знакомить широкую аудиторию с самобытной культурой и историей осетинского народа.

"Стоит признать, что осетинские художники вызывают большое восхищение среди европейцев. Наша школа искусств ни в чем не уступает европейской. В перспективе мы хотим провести Дни осетинской культуры в Индии и в Бразилии, что немного сложнее, чем в Европе. Чуть позже планируем и в других странах БРИКС", - сказал в свою очередь Пухаев.

Дипломат напомнил, что уже 12 лет занимается организацией Дней осетинской культуры в Европе. "Мы работаем над поддержанием отношений между осетинами, которые живут в Европе, чтобы не терять связь. Стараемся воспитывать наших детей в духе осетинских традиций, прививая им принципы духовно-нравственных ценностей, которыми богата Осетия", - сказал он, уточнив, что в своей работе по продвижению осетинской культуры, старается налаживать контакты творческой интеллигенции Осетии с коллегами из Европы.

Дни осетинской культуры в Европе

Дни осетинской культуры проходят в Европе с 2010 года. За это время в рамках культурной программы проведено десятки мероприятий в Брюсселе, Риме, Париже, Люксембурге, Берлине и других европейских городах. В рамках мероприятий проводятся: круглые столы с участием творческой и научной интеллигенции Осетии и Европы, пленэры и мастер-классы осетинских художников, выставки и творческие встречи деятелей искусства, демонстрируются премьеры художественных и документальных фильмов.

Организацией мероприятий занимается Международная некоммерческая Ассоциация осетинских обществ в Европе "Возрождение" (Renaissance-Sandidzan), которая была основана в 2009 году выходцем из Южной Осетии Радионом Пухаевым с целью популяризации и продвижения осетинской культуры в Европе.