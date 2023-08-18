В Ярославле хор из Белоруссии и колокольная музыка открыли фестиваль "Преображение"

Всего на фестивале запланировано девять колокольных концертов

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. В Ярославле фестиваль искусств "Преображение" открылся в музее-заповеднике концертом Национального академического народного хора Республики Беларусь им. Г.И. Цитовича, а также колокольными концертами. До 23 августа на фестивале запланировано девять колокольных концертов, а также мировая премьера музыкального произведения Владимира Мартынова "Благая весть". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Неизменной константой "Преображения" являются концерты колокольной музыки, в которых традиционно принимают участие лучшие звонари России. В этом году в фестивальной афише запланировано девять таких концертов. Подлинным украшением фестиваля станут концерты духовной музыки. В праздник Преображения Господня в церкви Ильи Пророка состоятся концерты "Фаворский свет" и "Лето Господне", - приводятся слова директора департамента культуры Ярославской области Марины Васильевой.

В 2023 году на фестивале состоится мировая премьера - 19 августа на открытой сцене в Ярославском музее-заповеднике представят этносимфоническое действо "Преображение", в программе которого прозвучит новое произведение композитора Владимира Мартынова "Благая весть".

Также зрители увидят выступление камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимира Спивакова, ансамбля солистов оркестра Большого театра России, народного артиста России Сергея Жилина и "Фонограф-джаз-бэнда". В фестивале примут участие музыканты проекта "Этносфера", "Opensound Orchestra", Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова, а также солист театра "Новая опера" Ярослав Абаимов. Концерты будут организованы в Ярославском музее-заповеднике, концертном зале им. Л.В. Собинова, церкви Ильи Пророка, а также на открытой площадке районного Культурно-досугового центра в Данилове.