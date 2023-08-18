В Пскове у Мирожского монастыря XII века солисты Мариинки представили оперы Джузеппе Верди

Слушателей фестиваля также ожидает встреча с новым исполнительским коллективом - Международным молодежным оркестром имени Н. А. Римского-Корсакова

ПСКОВ, 18 августа. /ТАСС/. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области совместно с солистами Мариинского театра представили фрагменты оперных шедевров Джузеппе Верди на фестивале "Музыка на воде", который открылся в пятницу в центре Пскова у стен древнего Мирожского монастыря XII века. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

"Масштабный двухдневный фестиваль под открытым небом "Музыка на воде" открылся сегодня на берегу Утиного пруда в Дендропарке у Мирожского монастыря. Сегодняшний вечер посвящен юбилею Джузеппе Верди. В честь 210-летия итальянского композитора губернаторский симфонический оркестр и солисты Мариинского театра исполнили фрагменты знаменитых оперных шедевров Верди", - сказала собеседница агентства.

Художественным руководителем и главным дирижером губернаторского симфонического оркестра является Алексей Репников. На импровизированную сцену на берегу пруда вышли солисты Мариинского театра Антонина Весенина (сопрано), Павел Стасенко (баритон) и Денис Закиров (тенор).

"Фестиваль помимо долгожданного ежегодного запуска фонтана-лилии с подсветкой в центре Утиного пруда, расцвечен мультимедийным шоу на воде. Несколько мастеров скульптурного искусства из петербургского "Дома скульптора", члены Союза художников России, выставили под открытым небом свои работы, отражающие темы музыки, воды и их соприкосновения", - сказала собеседница агентства.

Во второй день фестиваля слушателей ожидает встреча с новым исполнительским коллективом - Международным молодежным оркестром имени Н. А. Римского-Корсакова. Его участники - студенты музыкальных училищ имени Николая Римского-Корсакова из Пскова, Петербурга, Могилева, а также из Минского музыкального училища имени Михаила Глинки.

Молодежный оркестр создан в рамках проекта "Золотой петушок". "В этот день слушатели фестиваля "Музыка на воде" погрузятся в мир сказочной русской классики. Прозвучат увертюра к опере "Руслан и Людмила" М. Глинки, сюиты "Шехеразада" и "Золотой Петушок" Н. Римского-Корсакова, отдельные страницы "Картинок с выставки" М. Мусоргского. Среди исполнителей - солисты Михайловского театра Александра Сенникова (сопрано) и Семен Антаков (баритон)", - добавила собеседница агентства.