Фестиваль "Роза Хутор. Классика" стартовал премьерным показом балета "Мастер и Маргарита"

Мероприятие пройдет с 18 по 27 августа

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Роза Хутор. Классика" в 2023 году стартовал с премьерного показа балета Сергея Полунина "Мастер и Маргарита" в концертном комплексе "Роза холл".

"В этом году фестиваль расширил программу: в постановках примут участие мировые звезды. 10 дней классической музыки, оперы и балета на четырех сценах. <…> 18 и 19 августа, "Роза холл" премьерный показ балета Сергея Полунина "Мастер и Маргарита", - сообщается в официальном Telegram-канале горного курорта Роза Хутор.

Отмечается, что 20-24 августа на главной сцене курорта состоится музыкальная часть проекта, сочинский симфонический оркестр под руководством Алексея Асланова представит несколько концертов, посвященных 150-летнему юбилею Рахманинова, а 26 и 27 августа, в Горном парке "Лайзо" состоится премьера оперы "Турандот".

Фестиваль "Роза Хутор. Классика" является преемником I Сочинского фестиваля классической музыки, который проходил на различных площадках Большого Сочи в августе 2022 года. В 2023 году фестиваль расширил программу. В постановках примут участие мировые звезды оперы и балета. Масштабный праздник музыкального искусства в 2023 году проходит с 18 по 27 августа.