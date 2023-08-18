Башмет назвал фестиваль юношеских оркестров мира "шагом в сторону улучшения души человека"

Концерты проходят на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье" с 18 по 20 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Башмет считает проведение первого фестиваля юношеских оркестров мира культурным "шагом в сторону улучшения души человека". Таким мнением он поделился с журналистами на его открытии в Москве.

"Неважно, из Германии [музыкант], из Австрии ли, из Испании или из Казахстана. Важно, чтобы они все через этот творческий процесс становились лучше и лучше по-человечески, чтобы они росли хорошими людьми. И мы тогда имеем перспективу мирового процветания. Сегодняшний фестиваль - это грандиозный культурный шаг в сторону улучшения души человека", - считает Башмет.

Концерты проходят на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье" с 18 по 20 августа.

По словам Башмета, в смотре принимают участие музыкальные коллективы из 20 стран. "Очень увлечены своей профессией. Мы с ними разговариваем, они живо реагируют, это доставляет мне радость на репетициях", - поделился он. Среди участников фестиваля - юношеские оркестры из Алжира, Узбекистана, Китая, Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО) под управлением Башмета и другие коллективы.

Он также напомнил, что на закрытии выступит сборный Всемирный симфонический юношеский оркестр, который будет создан на смотре.

Инициатором проведения фестиваля стал ВЮСО. Смотр проходит при поддержке правительства Москвы.