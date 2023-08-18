В Севастополе ко Дню географа впервые показали документальные фильмы из фондов РГО

В рамках киномарафона представят более 100 картин об истории России, экспедициях и о биографиях путешественников

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Документальные фильмы из фондов Русского географического общества (РГО) впервые показали в Севастополе ко Дню географа и 178-летию со дня основания РГО. Всего в рамках киномарафона покажут более 100 фильмов об истории России, экспедициях и о биографиях путешественников, сообщила ТАСС куратор проекта Татьяна Радиловец.

"Такое масштабное событие в Севастополе проходит в первый раз. Это уникальный формат. Киномарафон продлится больше месяца, где мы покажем более 100 документальных фильмов из фондов РГО об исследованиях и экспедициях, об истории России и заповедной природе страны, о биографиях легендарных путешественников и первооткрывателей", - сказала она.

Церемония открытия киномарафона прошла на Константиновской батарее. Первым показали фильм Сергея Дебижева "Крым: Terra Incognita" о редких природных явлениях и истории полуострова. "Мы не случайно выбрали именно этот фильм. Многие кадры были сняты в Севастополе и непосредственно на территории музейно-выставочного комплекса Константиновская батарея", - отметил председатель Севастопольского отделения РГО Владимир Воробьев.

Показы кинолент будут проходить до 27 сентября на пяти площадках города: Константиновская батарея, кинотеатр "Победа", экопарк "Лукоморье", ретрокинотеатр "Украина" и Дом Офицеров флота.

День географа отмечается в России 18 августа. Профессиональный праздник был установлен приказом Министерства экономического развития РФ от 3 апреля 2020 года. Дата празднования приурочена ко дню основания Русского географического общества в 1845 году.