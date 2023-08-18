В Мордовии театрализованное представление об истории России открыло фестиваль "Мы вместе!"

По словам организаторов, главная задача фестиваля - показать этнокультурное наследие и единство народов России

ТАСС, 18 августа. Театрализованное представление на тему истории России от древних времен до современности открыло Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур "Мы вместе!". В мероприятии принимают участие представители более 50 регионов страны.

С открытием фестиваля жителей и гостей поздравил глава республики Артем Здунов. "В культуре, как и в спорте, надо постоянно обмениваться опытом, состязаться, смотреть, что у других. Нам очень приятно, что сегодня именно в Саранске проводится такой фестиваль", - сказал он.

В день открытия фестиваля Здунов вручил на сцене награды артистам, которым были присвоены звания народного артиста Мордовии и заслуженного артиста республики. После награждения участники фестиваля почтили акцией "Встанем!" память погибших в специальной военной операции.

Церемонию открытия продолжил концерт. Свои творческие номера для зрителей подготовили творческие коллективы из Донецкой Народной Республики, Башкирии, Удмуртии, Мордовии и других регионов. По словам организаторов, главная задача фестиваля - показать этнокультурное наследие и единство народов России. В программе мероприятия выступления ведущих российских национальных коллективов. Концерты пройдут в Саранске, а также в районах Мордовии.

Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур "Мы вместе!" проходит в Мордовии 18-19 августа. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.