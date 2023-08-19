В Москве стартует фольклорный фестиваль "Русское поле"

Фестиваль пройдет 19 и 20 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" на территории музея-заповедника "Коломенское" пройдет в эти выходные в Москве в 12 раз. Крупнейшее фольклорное мероприятие страны впервые будет двухдневным и посвящено Году педагога и наставника и Году русского языка как языка межнационального общения.

"Фестиваль пройдет 19 и 20 августа. Ожидается, что в нем примут участие более 1,5 тыс. представителей из 66 российских регионов, а также из Беларуси и Узбекистана. Главными темами предстоящего фестиваля станут традиционные ценности и патриотизм российского общества", - сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Там уточнили, что на территории фестиваля будут работать 10 тематических площадок, на каждой из которых в течение двух дней гостей ждут интересные развлекательные и образовательные мероприятия.

Прямая трансляция ключевых событий фестиваля будет доступна на официальном сайте "Русского поля", в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на портале культура.рф.

Наряды, угощения и состязания

Фестивальная площадка "Модный ряд" прославит отечественных кутюрье. Здесь пройдут показы коллекций одежды и аксессуаров российских дизайнеров, будут работать выставки этнографических костюмов и головных уборов, а любители моды узнают об истории традиционных русских нарядов.

Точка "Национальная кухня" продемонстрирует сражения московских и региональных шеф-поваров в приготовлении традиционных блюд русской кухни, а также их кулинарные секреты. Известный шеф-повар и ведущий кулинарных телепрограмм Олег Ольхов приготовит блюда, которые подавали на стол русским государям в Коломенском. Здесь же установят настоящую русскую печь. Крестьянско-фермерские хозяйства и производители представят национальные гастрономические бренды регионов Российской Федерации.

Одной из тематических новинок фестиваля "Государев двор" - площадка, посвященная 410-летию династии Романовых и 100-летию музея-заповедника "Коломенское". Специальная двухдневная программа для всей семьи познакомит участков мастер-классов, лекций и экскурсий не только с историей России, но и историей музея-заповедника "Коломенское", который празднует в этом году столетие со дня основания.

Еще одна новая площадка фестиваля - "Славянская слобода". Она будет посвящена 1035-летию Крещения Руси, 1160-летию со времен возникновения славянской письменности, первому русскому печатному станку и азбуке. Гостям площадки предложат попробовать себя в каллиграфии, книгопечатании и изготовлении чернил по рецептуре XVIII века. Сретенский монастырь подготовил специальную музыкально-просветительскую программу: образовательные беседы, встречи с батюшкой, открытый микрофон, редкие фильмы, выступления коллективов с духовными песнопениями. Издательство монастыря представит гостям фестиваля книгопечатную продукцию.

Программу площадки-реконструкции "Поле славы" посвятили 80-летию прорыва блокады Ленинграда, Курской и Сталинградской битвам. В интерактивах смогут принять участие все желающие. Московский дом национальностей здесь представит уникальный выставочный проект "Герои Z.O.V", тут же пройдет конкурс военно-патриотической песни и танца "Моя великая Россия!".

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов и произведений декоративно-прикладного искусства от лучших мастеров-ремесленников и товаропроизводителей России традиционно развернется на "Площади регионов". В "Постоялом дворе" расположатся представители региональных туристических компаний, которые познакомят гостей с малоизвестными и самыми интересными маршрутами по стране, там же можно будет спланировать будущее путешествие на самых выгодных условиях. Уже привычно на территории фестиваля будет работать "Сытный двор" - фудкорт на свежем воздухе с блюдами на любой вкус, где гости смогут отдохнуть и перекусить. Самые маленькие посетители фестиваля найдут развлечения по душе на площадке "Детские забавы".

Рекорды и концерт

"Русское поле" планирует удивить москвичей и гостей столицы интересными рекордами. На площадке "Национальная кухня" установят огромную кастрюлю, в которой в первый день фестиваля сварят 2 тонны днепровской каши с лесными орехами и раковыми шейками, а во второй - 2 тыс. литров кальи по-старомосковски, это прообраз современного рассольника на огуречном рассоле. Гости фестиваля получат возможность лично продегустировать эти блюда.

Также гостям "Русского поля" будут представлены самые большие лапти из бересты и лыка, сплетенные вручную народными мастерами и профессионалами своего дела Любовью Лебедевой из Костромы и Владимиром Востриковым из Смоленской области. Длина изделий составит около 2 м.

Специально для фестиваля известный дизайнер головных уборов Светлана Кварта и декоратор Кира Москвитина изготовят рекордно большой национальный головной убор "Царь-кокошник". Его высота составит более 190 см, вес - около 3,75 кг.

Дам всех возрастов ждут на фестивале в традиционных русских головных уборах - кокошниках, фотографии в которых предлагают публиковать в социальных сетях с хэштегом #РусскоеПолеМосква. Лучшие образы будут отмечены призами.

Кроме того, запланирован гала-концерт с участием известных артистов и хоровых коллективов. В этом году участниками концертной программы главной сцены станут: "Хор Турецкого", Soprano, Uma2Rman, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Александр Добронравов, Алексей Петрухин и группа "Губерния", Виктория Дайнеко, Ксения Дежнева, Анастасия Спиридонова, Эмиль Кадыров, Хор Сретенского монастыря, Театр танца "Казаки России", Александр Щербаков, группы "Ярилов зной" и "Пятеро".