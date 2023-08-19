Солисты Мариинского театра примут участие в мультимедийном шоу Opera vs Rock

Проект получил грант Президентского фонда культурных инициатив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Солисты Мариинского театра примут участие в новом мультимедийном шоу Opera vs Rock, которое откроется 19 августа и продлится до весны. О своей поддержке этого проекта группы "Бис-Квит" рассказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС лауреат международных конкурсов сопрано Ольга Пудова.

"Для меня всегда огромное удовольствие работать с ансамблем "Бис-Квит", потому что они уникальные ребята, которые могут воплотить звучание народных инструментов в любой музыке - от классики до рока. Эти аранжировки очень необычны, а главное - доступны для любого слушателя", - сказала певица.

Она считает, что благодаря подобным проектам "у нас есть возможность показать людям, что такое настоящий оперный голос и, возможно, привлечь к оперному театру новых слушателей".

Первый из пяти вечеров откроется 19 августа под открытым небом в общественном пространстве "Флагшток" на берегу Финского залива, а завершится проект в День космонавтики, 12 апреля, полнокупольным мультимедийным шоу в Планетарии.

В числе площадок проекта - Большой зал Филармонии, где будет показано шоу с применением аудиовизуальных и 3D-mapping-технологий. На самой вместительной площадке - "МТС Live Арена" - мультимедийное шоу пройдет с симфоническим оркестром, хором и солистами.

Программы проекта адресованы самой широкой аудитории - от любителей классики до рока. На концертах выступят также солисты Мариинского театра Дмитрий Григорьев, Ирина Шишкова, Борис Степанов, Цветана Омельчук.

Концерты плюс просвещение

"На протяжении многих лет мы популяризируем русские народные инструменты и придаем им значение общенационального достояния культуры. Этот проект направлен в первую очередь на молодую аудиторию. То, что мы заложили в наш проект, заставит молодых по-новому взглянуть на русские инструменты, на русскую классическую музыку, в том числе через призму современных форм", - убежден руководитель проекта режиссер и автор аранжировок Андрей Антипов. Наряду с концертами на разных площадках города в цикл вошла и большая просветительская программа.

Новый проект получил грант Президентского фонда культурных инициатив. Это уже вторая творческая заявка группы, поддержанная фондом. В 2021 году такую же поддержку получил проект петербуржцев "Опера A La Russe", признанный руководством фонда одним из самых успешных за все годы.

Ансамбль "Бис-Квит" более двух десятилетий успешно работает в популярном стиле "кроссовер", сочетая музыкальный юмор и виртуозную импровизацию. Коллектив выступал в 65 странах мира и в 40 городах России. Он носит почетное звание правительства Санкт-Петербурга "Посол русской культуры".