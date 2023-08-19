Во дворах Санкт-Петербургской капеллы откроется фестиваль "Волшебное древо"

В программе концерты фолк-коллективов, мастер-классы по старинным и этническим танцам, игротеки, квесты, знакомство с петербургскими писателями, пишущими в жанре "фэнтези", а также конкурсы косплея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Волшебное древо", соединяющий фэнтези, фолк и косплей (перевоплощение в различные роли), откроется во дворах Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Для всех посетителей вход на праздник будет свободный.

"На два дня капелла станет порталом в волшебные миры. Петербуржцы и гости города смогут примерить на себя разные роли из любимых фантастических фильмов или игр. Каким будет ваш образ, вы выбираете сами - это может быть персонаж сказок, мифов, фантастических фильмов, анимации, книг, сериалов, игр или костюм исторической эпохи", - рассказали в пресс-службе капеллы.

В программе фестиваля концерты фолк-коллективов, мастер-классы по старинным и этническим танцам, игротеки, квесты, знакомство с петербургскими писателями, пишущими в жанре "фэнтези", а также конкурсы косплея. В кинозале капеллы можно будет посмотреть конкурсную программу короткометражных фильмов CalArts и полнометражные шедевры мировой анимации.

Популярный бренд "Арт-дворы капеллы" предлагает зрителям насыщенную программу в любое время года. Нынешним летом в этом пространстве стартовал V фестиваль паблик-арта "Дворы капеллы". В его формат включены экспозиции в разных локациях: это и галерея, и стеклянное фойе, и непосредственно сами дворы. До середины сентября здесь будут представлены арт-объекты и работы художников, скульпторов и педагогов - Виктора Сиренко, Александра Сушникова, Тимура Юсупова, Ольги Синьковской, Елизаветы Скоробогатовой, Алексея Коротенко, Ильи Гурко. Главной темой фестиваля стала преемственность поколений.