Фестиваль "Jazzовые сезоны" пройдет в музее-заповеднике "Горки Ленинские"

Мероприятия пройдут 19 и 20 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. IХ Международный фестиваль "Jazzовые сезоны", на котором выступят народные артисты РФ Игорь Бутман, Лариса Долина и Дмитрий Маликов, пройдет 19 и 20 августа в музее-заповеднике "Горки Ленинские". Об этом сообщили организаторы.

"Впервые на фестивале будут работать сразу две сцены, где выступят Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Евгений Маргулис и его группа, Дмитрий Маликов с программой Pianomaniя Jazz, Трио Олега Аккуратова и многие другие", - говорится в сообщении. На смотре также выступят и зарубежные джазовые музыканты.

По словам организаторов, как и в прошлом году, для гостей будет работать хоккейная академия Вячеслава Фетисова и пройдут мастер-классы чемпиона мира по пинг-понгу Максима Шмырева, а для юных любителей джаза проведут мастер-классы от киностудии "Союзмультфильм".

Директор смотра Роман Христюк отметил, что музыкальную составляющую "Jazzовых сезонов" важно дополнить атмосферой творчества и активностями. "К нам любят приезжать всей семьей, поэтому важно обеспечить досуг для зрителей всех возрастов. Причем этот досуг разнообразный: на фестивале можно освоить новый вид абстрактной живописи, научиться играть в хоккей и настольный теннис, или принять участие в мастер-классе по сыроварению", - сказал он. Так, для публики проведут и музыкальную лекцию о том, как создать собственную песню.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.