Ведущим мероприятия был Валдис Пельш

ПЕРМЬ, 19 августа. /ТАСС/. Сборная Пермского края стала обладателем Кубка чемпионов КВН 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале КВН.

"Итог игры: сборная Пермского края - 15,0; "Доктор Хаусс" - 14,5; "Имени меня" - 14,1", - говорится в сообщении.

Летний кубок КВН в этом году проходил в Перми на площадке УДС "Молот" в рамках Всероссийского форума "Лидеры креативных индустрий" и был приурочен к празднованию 300-летия города.

За кубок боролись чемпионы Высшей лиги КВН последних лет: команды "Доктор Хаусс", "Имени меня" и сборная Пермского края. В жюри в этом году вошли актриса Алла Михеева, комик и актер Вадим Галыгин, актер и ведущий Александр Олешко, пианист и дирижер Сергей Жилин, актриса театра и кино Катерина Шпица, а также комедийный актер Сергей Светлаков. Ведущим мероприятия стал Валдис Пельш.

Зрители "Кубка чемпионов" КВН получили возможность принять участие в съемке шоу для Первого канала.

Летний кубок КВН проводится с 1994 года. Это ежегодная игра между чемпионами Высшей лиги КВН последних лет, которая также именуется как Суперкубок, или Кубок чемпионов КВН.