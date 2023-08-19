В Чувашии участники из 70 регионов представили вышитые карты на выставке "Вышитая Россия"

В Минкультуры республики сообщили, что праздник объединил более 1 тыс. мастеров, художников и этнографов страны

ЧЕБОКСАРЫ, 19 августа. /ТАСС/. Участники выставки "Вышитая Россия" представили вышитые вручную карты 70 регионов в Чувашии в дни проведения одноименного фестиваля. В создании экспозиции приняли участие более 1 тыс. мастеров, из них около 150 человек собрались в Чебоксарах, говорится в сообщении Минкультуры республики.

"Необычная выставка ["Вышитая Россия"] собрана из уникальных творений мастеров народного искусства из 70 регионов России. Праздник народного искусства объединил более 1 тыс. мастеров, художников и этнографов страны. Около 150 из них приехали в Чебоксары, в том числе вышивальщицы из Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в сообщении.

Мастера представили вышитые вручную полотна - карты своих регионов. Работа выставки продлится и 20 августа, в день города Чебоксары. "Этот проект убеждает, что все наши традиции - это очень современно. Мы не только сохраняем традиции: проект показывает, как народ России генерирует и развивает свое культурное достояние", - приводятся в сообщении слова директора Российского этнографического музея Юлии Купиной.

По мнению главы Чувашии Олега Николаева, в современных геополитических условиях фестиваль созвучен посылу президента России Владимира Путина о необходимости объединения во всех направлениях. "И работа, проделанная в прошлом году по объединению через вышивку, нашла отражение в сердцах народов России. <…> Это захватывает, увлекает, погружает в историю, традиции, это та сила, которая является основополагающей для нашей русской цивилизации", - процитировали Николаева в пресс-службе администрации руководителя региона.

Масштабная экспозиция является частью фестиваля "Вышитая Россия", который открылся 17 августа и завершится 20 августа. В сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы Чувашии, отмечается, что в фестивальную программу включены концерты фольклорных коллективов России, интерактивная программа "Большая вечерка", посиделки с мастерами и фольклорными исполнителями, мастер-классы по вышивке. Образовательную программу с публичными лекциями и мастер-классами представил Российский этнографический музей.

В 2022 году Чувашия презентовала проект "Вышитая карта России". Фрагменты карты повторяют географические очертания субъектов страны: их вручную вышивали мастера из регионов с использованием традиционных орнаментов и символов своей местности. Продолжением проекта стал фестиваль "Вышитая Россия". В планах властей Чувашии - строительство в Чебоксарах музея вышитой карты России.