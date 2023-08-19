На "Тавриде. Арт" представили часть этно-оперы "Князь Владимир"

Главные роли исполнили Расторгуев и Shaman

СУДАК, 19 августа. /ТАСС/. Композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил на сцене фестиваля "Таврида. Арт" первое действие своей этно-оперы "Князь Владимир", которую он готовит с певцами Shaman и Николаем Расторгуевым в главных ролях, сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида".

"На фестивале "Тавриде. Арт" состоялась премьера этно-оперы легенды "Тавриды" Игоря Матвиенко "Князь Владимир". Ее действие начинается в землях Норвегии Х века - именно оттуда князь Владимир, в роли которого на сцене появился Shaman, с войском двинулся на Русь. Его сопровождали верный друг, воевода Федор, первый христианский мученик Древней Руси, роль которого исполнил народный артист России Николай Расторгуев, жена Рогнеда в исполнении Сое и сын Иоанн, а также загадочный путник, который называл себя Ганградом, а на самом деле являлся Одином, верховным богом скандинавской мифологии. Его роль исполнил сам композитор, продюсер, режиссер, народный артист России и легенда "Тавриды" Игорь Матвиенко", - говорится в сообщении.

Полностью постановка будет презентована весной 2024 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

О работе над этно-оперой "Князь Владимир" Матвиенко сообщил в середине июня на площадке Петербургского международного экономического форума. По словам композитора, над этим произведением он работает 8 лет.

Пятый Фестиваль молодого искусства "Таврида. Арт" является проектом Росмолодежи и проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. Предполагается, что в фестивале примут участие более 3,5 тыс. молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Для зрителей организовано пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт. Молодость" и фестиваль достижений российской науки.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.