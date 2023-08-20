В Хакасию на первый фестиваль моноспектаклей приедут девять театров из трех стран

В рамках мероприятия выберут лучшего режиссера, исполнителей мужской и женской ролей и постановку с лучшим музыкальным оформлением

ТАСС, 20 августа. Девять театров из России, Азербайджана и Белоруссии приедут в сентябре на международный фестиваль спектаклей малых форм в Хакасию. Об этом ТАСС сообщили организаторы фестиваля.

"С 8 по 13 сентября в столице Хакасии Абакане состоится первый международный театральный фестиваль спектаклей малых форм "Читiгенфест". Участие в нем примут девять театров из трех стран - России, Азербайджана и Белоруссии. Россия будет представлена театрами из семи регионов. Мы ждем театры из Алтая, Бурятии, Калмыкии, Мордовии, Тувы, Чуваши и, конечно, Хакасии", - сообщили в министерстве.

По словам организаторов, на фестивале покажут спектакли, в которых участвует всего несколько артистов и используется минимум декораций. "Например, Национальный драматический театр имени П. В. Кучияк из Республики Алтай покажет моноспектакль "Эрдине" о трагической судьбе женщины-алтайки. Белорусский государственный академический театр юного зрителя привезет свою постановку "Мастера и Маргариты", в которой участвуют всего несколько человек", - пояснили в оргкомитете фестиваля.

В рамках фестиваля выберут лучшего режиссера, исполнителей мужской и женской ролей и спектакль с лучшим музыкальным оформлением.