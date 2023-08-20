В Коктебеле молодые художники и архитекторы создадут "Арт-курорт"

Созданные в рамках конкурса объекты останутся в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Конкурс "Арт-курорт" пройдет в поселке Коктебель в Крыму в августе-сентябре при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В течение месяца молодые художники, дизайнеры и архитекторы создадут ландшафтные инсталляции на территории арт-пространства "Море", расположенного рядом с коктебельской набережной, рассказал ТАСС один из инициаторов проекта, директор арт-пространства Антон Шаповалов.

"У нас планируются реконструкция набережной, развитие поселка, и мы с командой решили принять в этом посильное участие. Мы выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив и в сентябре будем проводить конкурс. Здесь на площадке соберутся молодые архитекторы, дизайнеры, художники - это могут быть как студенты, так и уже состоявшиеся специалисты, но не титулованные, широко не известные. Мы создаем для них инфраструктуру, предоставляем инструменты, проживание, питание - от них требуются только идеи и желание реализовать свои задумки. За месяц на площадке по техническому заданию они должны будут создать арт-объекты, обустроив таким образом зоны отдыха, арки, порталы, скамейки, детские и развлекательные зоны и так далее", - рассказал Шаповалов.

По его словам, проводится онлайн-отбор, по итогам которого определят по три победителя в каждой из шести номинаций конкурса - именно они станут участниками очного этапа "Арт-курорта". Работа по созданию арт-объектов будет вестись под руководством кураторов - опытных дизайнеров и архитекторов из ведущих профильных вузов юга России. Все созданные в процессе конкурса объекты останутся в Коктебеле, полностью завершить проект планируют к концу сентября.

В перспективе конкурс планируют сделать ежегодным - в частности, на следующий год в планах создание арт-объектов непосредственно для обновленной набережной. "Это должны быть более масштабные объекты, тематические - в том числе связанные с Коктебелем Волошина, с дельтапланеризмом, который традиционно развивается у нас, с культурным кодом поселка", - пояснил собеседник агентства.

Проект арт-курорта в Коктебеле стал победителем второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2023 года, размер гранта составляет более 2,9 млн рублей, еще более 4,9 млн рублей будет направлено на реализацию проекта в порядке софинансирования.