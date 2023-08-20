На ВДНХ с 24 по 27 августа пройдет летний сезон фестиваля Green City

Гостям, в частности, продемонстрируют селекционные достижения, сортовые цветы и растения из коллекционного фонда главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Фестиваль с программой о цветоводстве, экологии и полезных продуктах Green City состоится на площади Промышленности ВДНХ с 24 по 27 августа. Гостей ждет большая ярмарка растений и садовых инструментов, творческие мастер-классы, познавательные лекции, квизы и викторины, сообщили в пресс-службе выставки.

"Фестиваль Green City будет работать с 24 по 27 августа с 10:00 до 19:00. Вход свободный. Каждый день на фестивале будут проводиться конкурсы с призами от участников. Получить подарок или приятную скидку сможет любой активный посетитель, ответивший правильно на вопросы ведущего", - отмечается в сообщении.

На фестивальной ярмарке представят горшечные и садовые растения, семена и посадочный материал, декоративные изделия, садовый инвентарь и техника, удобрения и средства для ухода за садом и домом от прямых производителей из разных регионов. Среди участников фестиваля - российские фермеры, продукцию которых не встретить в сетевых магазинах. В течение четырех дней посетители смогут продегустировать и приобрести крафтовые сыры и колбасы, полезные напитки и продукты, мед, дикоросы, сухофрукты, сладости, ароматный чай и многое другое.

"Все дни гостей ждет фестивальная программа. Партнер Green City - Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН - продемонстрирует селекционные достижения, сортовые цветы и растения из своего коллекционного фонда. 24 и 25 августа на мастер-классах эксперты расскажут об использовании декоративных злаков и чубушника в ландшафтном дизайне, о нюансах выращивания актинидии (мини-киви), голубики, лилий, ирисов, устойчивых многолетников для тенистых садов, декоративных яблонь, помогут с выбором между рулонным или посевным газоном. Также взрослых и юных гостей фестиваля ждут творческие мастер-классы по составлению цветочных композиций и аксессуаров", - добавили в пресс-службе ВДНХ.

Там подчеркнули, что ярким событием 26 августа станет мастер-класс от "Ева - сад своими руками" - известного преподавателя и популярного инфлюенсера российской блогосферы по топиарному искусству, а также ведущей четырех обучающих каналов по уходу за садом. Ева покажет гостям ярмарки, как создавать впечатляющие формы кустарников и хвойных деревьев.

Потребление и питание в режиме эко

"Традиционно Green City уделяет большое внимание вопросам экологии и разумного потребления. В этом году акцент сделан на здоровое питание. 26 августа посетители фестиваля смогут принять участие в мастер-классе с дегустацией "Экология питания" и узнать от ЗОЖ-экспертов Общественной палаты России, Общенациональной ассоциации генетической безопасности, а также популярных блогеров, как экология связана с питанием, как можно изменить свои пищевые привычки и при этом помочь планете, о мировых тенденциях развития рынка альтернативных или растительных белковых продуктов", - добавляется в анонсе.

Кроме того, 27 августа пройдет День экологии с лекциями и воркшопами от специалистов Российского экологического оператора и волонтеров-экологов "Делай". Гости фестиваля узнают о том, как начать жить в стиле эко и вырабатывать полезные привычки в повседневной жизни. Посетителей ждут интерактивные игры и мастер-классы на тему экологии, эстафета "Эко-ГТО", открытый урок для малышей Зеленой школы по экологии и детская познавательная игра "Экоактивити" с мистером Крысом, творческие мастер-классы для детей и взрослых по созданию экологичных открыток и украшений, а также по плетению авосек и фруктовок из старых футболок.

"Эксперты ВДНХ поделятся секретами планирования и проектирования цветников и композиций на участке, приемами обрезки плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Специалисты экоцентра "Цветоводство" ГПБУ "Мосприрода" проведут творческий мастер-класс для детей по посадке живых растений "Сад на ладони", эксперт экоцентра "Пчеловодство" ГПБУ "Мосприрода" расскажет о натуральном пчеловодстве. Городская ферма на ВДНХ проведет для юных посетителей мастер-классы по изготовлению игрушек из сена и посадке семян микрозелени", - заключили в пресс-службе ВДНХ.