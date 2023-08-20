На "Тавриде. Арт" показали документальный фильм "Великая Отечественная в хронике ТАСС"

Картину создали на основе более 70 архивных фотографий, видео из семейных архивов, а также кадров кинохроники

ТАСС, 20 августа. Показ специального документального проекта "Великая Отечественная в хронике ТАСС", посвященный профессии военкоров, прошел на фестивале "Таврида. Арт". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида".

"20 августа одним из знаковых показов Фестиваля кино и медиа в академии "Меганом" в рамках Фестиваля молодого искусства "Таврида. Арт" стал документальный спецпроект "Великая Отечественная в хронике ТАСС" режиссера Наталии Метлиной. Фильм посвящен отважной профессии журналиста в период Великой Отечественной Войны", - говорится в сообщении.

В основу сценария фильма, выпущенного к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, легли архивные фотографии, снятые фронтовыми репортерами ТАСС. Фильм создан на основе более 70 архивных фотографий, видео из семейных архивов и кадров кинохроники, о работе военкоров агентства повествуют их дети и коллеги. Авторы проекта рассказали о судьбах журналистов, их гибели на фронтах, работе в блокадном Ленинграде и Сталинграде, а также о том, как современные российские школьники по частицам восстанавливают истории жизни и подвигов советских солдат.

О форуме

Пятый Фестиваль молодого искусства "Таврида. Арт" является проектом Росмолодежи и проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. Предполагается, что в фестивале примут участие более 3,5 тыс. молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Для зрителей организовано пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт.Молодость" и фестиваль достижений российской науки.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.