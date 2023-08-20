Хлебников заявил, что российский кинематограф развивается благодаря женщинам в индустрии

Режиссер отметил рост числа женщин в российской киноиндустрии

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Российский кинематограф развивается благодаря увеличивающейся доле женщин в киноиндустрии, ситуация с женщинами-режиссерами меняется в лучшую сторону. Такое мнение выразил кинорежиссер, сценарист и продюсер Борис Хлебников в беседе с ТАСС на фестивале короткометражного и дебютного кино "Короче".

Хлебников возглавляет жюри программы полнометражных дебютных фильмов, которая появилась на "Короче" с этого года. В этом году из восьми фильмов программы полных метров четыре созданы женщинами-режиссерами. Это "Сказки Гофмана" Тины Баркалая, "Крецул" Александры Лихачевой, "Летом асфальт теплый" Ирины Бас и "Чайка" Полины Лазаревой. Имена победителей станут известны в воскресенье.

"Знаете, ситуация уже меняется, - сказал Хлебников на вопрос ТАСС об увеличении числа женщин в российской киноиндустрии, в том числе в качестве режиссеров. - И в этом смысле я абсолютно верю, что она поменяется довольно быстро. У нас есть очень много интересных женщин-режиссеров, причем очень сильных, очень резких, очень внимательных к действительности. У нас на студии [Lookfilm] работает огромное количество женщин - очень сильных креативных продюсеров, начиная от Авдотьи Смирновой, Анны Пармас и Наталии Мещаниновой. Они же все действующие режиссеры".

Хлебников напомнил, что главный хит студии - сериал "Почка" с Любовью Аксеновой в главной роли - снят командой женщин. Режиссером проекта выступила Мария Шульгина, которая также написала сценарий вместе с Елизаветой Тихоновой. Шоураннер сериала - Авдотья Смирнова, оператором выступила Анна Рожецкая. "Я понимаю, что женщин в этом смысле не то, что куда-то не допускают, они ногой уже вышибают двери, чтобы стать главными в индустрии", - добавил собеседник агентства.

Сам Хлебников неоднократно работал над проектами совместно с Мещаниновой - режиссером фильмов "Один маленький ночной секрет", "Сердце мира" и сериалов "Пингвины моей мамы", "Алиса не может ждать". Одна из последних совместных работ - фильм Хлебникова "Снегирь", где Мещанинова стала одним из авторов сценария.

Ранее стало известно, что фильм "Барби" американки Греты Гервик стал самым кассовым фильмом в мире, снятым одной женщиной-режиссером. Мировые сборы фильма превысили $1 млрд. При этом доля женщин-режиссеров, снимающих большое зрительское кино, остается небольшой в сравнении с их коллегами-мужчинами.

О фестивале

Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" проходит в этом году в Калининграде с 15 по 20 августа. Его задача - продвижение молодых авторов со всей страны. В этом году в программе впервые появился конкурс дебютных полнометражных картин. Смотр проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации "Фестивальная дирекция".