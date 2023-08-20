Фильмы "Мне надо вам что-то сказать" и "Бери да помни" получили награды фестиваля "Короче"

Лучшим режиссером признали Павла Королько с картиной "Здесь и сейчас"

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Члены жюри фестиваля короткометражного и дебютного кино "Короче" объявили победителей XI смотра на торжественной церемонии награждения в Калининграде. Главные призы получили короткометражка Евгения Марьяна "Мне надо вам что-то сказать" и полнометражный фильм Байбулата Батуллы (Батуллина) "Бери да помни", сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Приз за лучший фильм в конкурсе короткометражного кино - "Мне надо вам что-то сказать", режиссер Евгений Марьян. В конкурсе дебютного кино главный приз получил "Бери да помни" режиссера Байбулата Батуллы", - сказали в пресс-службе.

Фильм "Мне надо вам что-то сказать" поднимает тему интерсекс-людей. Главную роль в короткометражке Марьяна исполнила актриса Александра Быстржицкая. По сюжету 18-летняя сирота Лиля учится в провинциальном техникуме, впервые после выпуска из интерната ей удается завести друзей и познакомиться с молодым человеком. Новая жизнь героини меняется с появлением знакомого из прошлого, угрожающего раскрыть ее главную тайну.

Комедия "Бери да помни" рассказывает о шестилетнем Ильхаме (Юнус Таиров), который проводит лето в татарской деревне у бабушки с дедушкой и скучает по родителям. Мать и отец Ильхама разбились в авиакатастрофе, но ребенок об этом еще не знает. Чтобы развлечь внука, его дед (Рабит Батулла) вспоминает игру "Бери да помни", проигравший в которую исполняет желания победителя. Поначалу детская забава не нравится бабушке главного героя (Роза Хайруллина), но постепенно игра с куриной косточкой начинает менять жизнь всей деревни.

"Бери да помни" - полнометражный режиссерский дебют Байбулата Батуллина из Казани, который до этого момента был известен в первую очередь как режиссер сериалов. "Я не знаю, что будет дальше, но этот формат [полного метра], который я оттягивал до последнего, случился. На каждом этапе я не думал, что будет следующий, здесь совершенно другой подход в отличие от того, что я делал на телевидении и на платформах. Для меня это самый искренний вариант, поэтому я подписал себя [в фильме] не как Батуллин, а как Батулла. По паспорту я Батуллин - это больше исполнительская форма будет с этих пор, а все самое искреннее будет под моей настоящей фамилией", - сказал режиссер в беседе с ТАСС.

Другие награды

Жюри конкурса короткометражного кино, возглавляемого кинорежиссером Алексеем Германом - младшим, присудило награду за лучший сценарий фильму "Бернаки" режиссера и сценариста Андрея Лукьянова, приз за лучшую операторскую работу получил Александр Ефошкин за короткометражку "БИГ". Лучшим режиссером признали Павла Королько с картиной "Здесь и сейчас", лучшей анимационной работой стала "Расцветшая зима" Александра Бруньковского. Специальный приз за актерскую работу получила Марина Калецкая, снявшаяся в коротком метре "Друг, эпизод 7". Спецприз журнала "Искусство кино" с формулировкой "За образ мысли" достался короткометражному фильму "Здесь и сейчас" режиссера Павла Королько.

В конкурсе полнометражного дебютного кино, помимо главной награды, вручили три спецприза. Специальный приз жюри с формулировкой "Мы согласны. Это комедия" получила "Чайка" Полины Лазаревой. Награду с формулировкой "За реальность" жюри присудило ленте "Аквариум" Ильи Шагалова. Специальный приз от "России 1", подразумевающий приобретение прав и поддержку выпуска, у фильма Тины Баркалая "Сказки Гофмана".

О фестивале

Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" прошел в этом году в Калининграде с 15 по 20 августа. Его задача - продвижение молодых авторов со всей страны. В этом году в программе впервые появился конкурс дебютных полнометражных картин. Смотр проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации "Фестивальная дирекция".